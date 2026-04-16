English Time’da veri ihlali: Yaklaşık 300 bin kullanıcının bilgileri sızdırıldı

KVKK tarafından yapılan açıklamada, veri ihlalinin çalışanlar, öğrenciler, kullanıcılar, aboneler ve müşteriler dahil olmak üzere geniş bir kitleyi etkilediği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sızıntıdan yaklaşık 300 bin kişinin etkilendiği ifade edilirken, ihlalin kapsamına ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

“Veri sorumlusu sıfatını haiz English Time Eğitim Kurumları AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

İhlalin 04.04.2026 tarihinde başladığı ve 12.04.2026 tarihinde tespit edildiği,

Saldırganların CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) paneline yetkisiz şekilde giriş yaptıktan sonra; sistemde bulunan kayıtlara, yazılım araçları yardımıyla otomatik olarak toplu bir şekilde erişerek verileri ele geçirdikleri,

İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun; çalışanlar, öğrenciler, kullanıcılar, aboneler ve müşteriler olduğu,

Veri ihlalinden etkilenen veri kategorisinin öğrenciler için; kimlik (ad soyad, doğum tarihi), iletişim (e-posta adresi, telefon no), lokasyon (adres bilgileri), ve müşteri işlem (kayıt tarihi, sözleşme ve ödeme bilgileri), diğerleri için; kimlik, iletişim, lokasyon, özlük verileri olduğu,

Veri ihlalinden yaklaşık 300.000 kişinin etkilendiği bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 15.04.2026 tarih ve 2026/798 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”