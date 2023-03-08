Enka İnşaat'tan 1,32 milyar Euro'luk yeni proje

Enka İnşaat, Bechtel Infrastructure ile eşit paylara sahip olduğu Bechtel ENKA UK 2 Limited, Kuzey Makedonya Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı ile Koridor 8 ve 10d Otoyol inşaatına ilişkin anlaşma imzaladı. Toplam 109 kilometre ve 1,32 milyar Euro tutarlı proje 2027 yılının sonunda tamamlanacak.

Enka İnşaat'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

Bechtel Infrastructure Holdings, Inc. ile eşit paylara sahip olduğumuz Bechtel ENKA UK 2 Limited, 08.03.2023 tarihinde Kuzey Makedonya`da, Kuzey Makedonya Devleti adına Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı ile Koridor 8 (Tetovo – Gostivar - Bukojcani ve Trebenista – Struga – Kjafasan) ve 10d (Prilep – Bitola) Otoyol inşaatına ilişkin anlaşma imzalamıştır. Toplam 109 kilometre ve 1,32 milyar EUR tutarlı proje 2027 yılının sonunda tamamlanacaktır.