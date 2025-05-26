ENKA işti̇raki, ABD şirketiyle 527,5 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

ENKA İnşaat, geçen haftalarda Irak'tan sonra Amerika'da da büyük bir anlaşmaya imza attı.

ENKA'dan KAP’a yapılan açıklamada, "ENKA İnşaat (IS:ENKAI) ve Sanayi A.Ş. iştiraklerinden Çimtaş Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Çimtaş Hassas İşleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile büyük bir Amerikan havacılık şirketi arasında, çeşitli komponentlerin üretimine yönelik olarak 2026-2033 yıllarını kapsayan bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 527,5 milyon ABD Doları’dır" denildi.

52 yıllık tecrübe

ENKA'nın iştiraki olan Çimtaş Grup, 52 yıllık tecrübesi ve 5 tesisiyle, enerji, petrol, gaz, petrokimya ve inşaat sektörlerinin önde gelen aktörlerine çeşitli çözümler sunuyor.

Tamamı ENKA’ya bağlı olarak kurulan Çimtaş, Türkiye’de 4 ve Çin’de 1 olmak üzere 5 ayrı tesiste faaliyet gösteriyor.

Irak'ta yeni proje imzalanmıştı

ENKA geçen haftalarda Irak'ta da önemli bir enerji projesine imza atmıştı.

Siemens Energy Global GmbH & Co. KG ile oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla, Irak Elektrik Bakanlığı ile anlaşmaya varan ENKA'ın iştiraki Entrade gmbH, Irak’ın Nasiriye şehrinde 922 MW kapasiteli, 485 milyon euro paya sahip olduğu bir doğalgaz kombine çevrim santrali inşa edecek.

Time'da ilk bine girmişti

ENKA, Time Dergisi'nin hazırladığı "Dünyanın En İyi Şirketleri - 2024" listesinde ilk 1000’e girerek 887. sırada yer almıştı. Listeye Türkiye'den giren tek inşaat şirketi ENKA olurken, diğer üç şirket ise Sabancı Holding, Koç Holding ve Akbank’tı.