ENOSAD Demo Day 2026, dönüşüme öncülük edecek

MERVE ESİN ADIGÜZEL

Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen ENOSAD Demo Day 2026, endüstrinin gerçek problemlerine çözüm üreten ürün tabanlı girişimleri yatırımcılar ve sektör liderleriyle bir araya getirdi. Etkinliğin bu yılki ana odak noktalarını endüstriyel yapay zeka çözümleri ve sürdürülebilirlik oluşturdu. Enerji verimliliği çözümleri, karbon emisyonlarının azaltılmasına ve üretim verimliliğinin artırılmasına yönelik yapay zeka teknolojileri ile mobil robotik sistemleri kapsayan geniş bir yelpazede faaliyet gösteren girişimler; geliştirdikleri yenilikçi teknolojilerle daha verimli, daha akıllı ve daha sürdürülebilir bir endüstri vizyonuna katkı sunmayı hedefledi. Demo Day kapsamında 15 girişim, girişim sermayesi yatırım fonları, melek yatırım ağları ve sektörün üst düzey yöneticilerine iş modellerini ve ürünlerini doğrudan sunma fırsatı yakaladı. Bu sayede girişimlerin yatırım, iş birliği ve ölçeklenme süreçlerinin hızlandırılması amaçlandı.

“Endüstride dönüşüm artık kaçınılmaz”

Genç ENOSAD Başkanı Denizhan Kaynak, “Endüstride dönüşüm artık kaçınılmaz. Yapay zeka ve sürdürülebilirlik, bu dönüşümün iki temel ekseni. ENOSAD Demo Day ile bu alanlarda somut çözümler geliştiren girişimleri doğru paydaşlarla bir araya getirdik” şeklinde konuştu. Kaynak, “ENOSAD Demo Day 2026’nın girişimlerin işlerini büyütmesine önemli katkı sunduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda Türk girişimlerinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı hedefleyen bir yapı ortaya koyduk. İlk kez düzenlememize rağmen yoğun bir ilgiyle karşılaştık ve önümüzdeki yıllarda bu etkinliğin büyüyerek endüstriyel girişimcilik ekosisteminin önemli buluşma platformlarından biri haline geleceğine inanıyoruz.”