Enpara.com devredildi: 'İşlemlerde aksaklık' yaşandı mı? Çok konuşulan iddiaya açıklama

QNB Bank A.Ş. çatısı altında 2012'den bu yana faaliyet gösteren Enpara.com, 28 Ağustos 2025 itibarıyla QNB Group bünyesinde kurulan Enpara Bank A.Ş.'ye devredildi. Yaklaşık 8,3 milyon müşteriyi kapsayan devir işlemi ise 27 Eylül 2025'te herhangi bir aksama yaşanmadan başarıyla tamamlandı.

'İşlemlerde aksaklık' yaşandı mı?

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, bazı haber kaynaklarında ve sosyal medyada yer alan "işlemlerde aksaklık yaşandığı" yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Müşterilere düzenli bilgilendirme yapıldı

Enpara, 24 Temmuz'dan itibaren tüm müşterilerine SMS, mobil bildirim ve internet şubesi ekranları üzerinden devir süreciyle ilgili düzenli bilgilendirme yapıldığını hatırlatarak, detaylı duyuruların halen www.enpara.com üzerinden erişilebilir olduğunu belirtti.

EFT ve SWIFT işlemlerinde sorun yaşandığına dair iddiaların doğru olmadığı ifade edilen açıklamada, FAST transferlerinin sistem gereği farklı işlediği ve bu konuda müşterilere daha önce net bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.

Kartlar ve işlemler aynı şekilde devam edecek

Devir süreciyle birlikte banka kodu değiştiği için IBAN'lar yenilenirken, hesaplar otomatik olarak Enpara Bank'a aktarıldı. EFT, FAST, havale ve fatura ödeme işlemlerinin ömür boyu ücretsiz olacağı vurgulandı.

Müşterilerin mevcut Encard, kredi kartı ve sanal kartlarını herhangi bir değişiklik yapılmadan aynı şekilde kullanmaya devam edeceği, ayrıca eski hesap hareketleri ve dekontlara Enpara Bank Cep Şubesi üzerinden erişilebileceği belirtildi.