epay Türkiye’den Google Play hediye kodlarına dijital erişim

Dijital ödeme çözümleri alanında faaliyet gösteren epay, ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor. epay, Türkiye pazarında geçerli Google Play hediye kodlarını Hediyen Kart web sitesi üzerinden kullanıcılarla buluşturmaya başladı. Satışı başlayan dijital kodlar sayesinde kullanıcılar, Google Play’de yer alan milyonlarca uygulama, oyun ve daha fazlası için hızlı ve güvenli bir şekilde bakiye yükleyebiliyor.

Tamamen dijital olarak sunulan Google Play hediye kodları, fiziksel karta ihtiyaç duymadan anında erişim avantajı sağlıyor. Kullanıcılar, Hediyen Kart üzerinden gerçekleştirdikleri satın alımlar sonrasında kodlarına hızlıca ulaşarak, Google Play hesaplarında pratik bir şekilde kullanabiliyor. Güvenli ödeme altyapısı ve kolay satın alma süreciyle sunulan bu hizmet, hem bireysel kullanıcılar hem de hediye alternatifi arayanlar için güçlü bir dijital çözüm sunuyor.

epay ve Google Play’den dijital iş birliği

Dijital içerik tüketiminin hızla arttığı Türkiye’de, Android'in resmi uygulama mağazası olan Google Play Store'da uygulama, oyun ve daha pek çok içerik satın almak için kullanılan Google Play hediye kodları, epay’in dijital ürün ekosistemine stratejik bir katkı sağlıyor. epay Türkiye Ürün Müdürü Esra Çetinkaya Uludağ, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Dijital içerik tüketimi her geçen gün artarken, kullanıcıların hızlı, güvenli ve kolay erişim beklentisi de aynı ölçüde yükseliyor. Google Play hediye kodlarını Hediyen Kart web sitemiz üzerinden satışa sunarak, kullanıcılarımıza yalnızca bir ürün değil; kesintisiz ve güvenilir bir dijital deneyim sunmayı hedefliyoruz. epay olarak dijital ödeme çözümlerini herkes için daha erişilebilir hale getirmeye ve ürün portföyümüzü kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğiz.”