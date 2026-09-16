EPDK, 2027 yılı elektrik iletim ek ücretini belirledi

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2027'de uygulanacak iletim ek ücreti, TEİAŞ'ın iletim tarifesinin yüzde 0,7'si (binde yedisi) olacak.

İletim ek ücretleri, TEİAŞ tarafından aylık hesaplanacak ve takip eden ayın 25'ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.

Karar, 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.