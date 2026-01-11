  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. EPDK, 43 şirkete lisans verdi
Takip Et

EPDK, 43 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 43 şirkete lisans verirken 10 şirketin lisansını sonlandırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
EPDK, 43 şirkete lisans verdi
Takip Et

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 7 toplayıcı lisansı, 16 üretim lisansı, 6 tedarik lisansı ve 5 şarj ağı işletmeci lisansı verildi. Aynı piyasada 7 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı ya da iptal edildi, 3 firmanın da şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında 6 şirkete ihrakiye teslimi, 1 firmaya dağıtıcı, 1 firmaya madeni yağ, 1 firmaya da depolama lisansı verildi.

Aynı piyasada bir firmanının da madeni yağ lisansı uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Çankırı'da YEKA belirlediEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Çankırı'da YEKA belirlediEkonomi
Bakanlık tek tek ifşa etti: Dana kıymada sakatat ve kanatlı eti, peynirde natamisin kullanmışlar!Bakanlık tek tek ifşa etti: Dana kıymada sakatat ve kanatlı eti, peynirde natamisin kullanmışlar!Gündem
15 günlük ara tatil, turizme 100 milyar TL kazandıracak15 günlük ara tatil, turizme 100 milyar TL kazandıracakEkonomi
Akaryakıta zam gelecek: İşte 11 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam gelecek: İşte 11 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 