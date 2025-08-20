EPDK, 66 enerji şirketine soruşturma başlattı

Türkiye'de arz-talep dengesini sağlamak için üretimlerini ayarlamadıkları iddiasıyla 66 enerji şirketine soruşturma açıldı.

EPDK 66 şirkete inceleme başlattı

Bloomberg’in haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son haftalarda 66 şirkete gönderdiği mektupla 2020–2024 arasında verilen üretim talimatlarına neden uyulmadığına ilişkin açıklama talep etti.

Para cezası ve lisans iptali riski var

Türkiye’de soruşturmadan etkilenen şirketlerin büyük bölümünü doğalgaz ve hidroelektrik santralleri oluşturuyor. EPDK’nın talep mektubunda, inceleme sonucunda para cezaları, idari yaptırımlar ve nihayetinde lisans iptali gibi sonuçların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Üretim talimatlarına uyulmaması TEİAŞ maliyetlerini artırdı

EPDK, elektrik santralleri arasında talimatlara uyulmama oranının arttığını belirtti. Ayrıca, talimatlara uyulmamasının, devletin elektrik şebekesi işletmecisi Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin (TEİAŞ) dengeleme maliyetini artırdığını da vurguladı.

Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu şirketlerin TEİAŞ’ın arz güvenliğini sağlamak üzere elektrik üretim şirketlerine verdiği YAL (yük-al), YAT (yük-at) Talimatlarına uymadığı için yapılan rutin bir işlem olduğu öğrenildi.

Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) ise bu ay EPDK’ya gönderdiği bir yazıda, üretimin artırılması veya kısılması yönündeki talimatların çoğu zaman uygulanabilir olmadığını savundu.