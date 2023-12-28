EPDK Başkanı Yılmaz: Ön lisans süreci yan gelip yatma dönemi değildir

Mehmet KAYA

ANKARA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, depolama tesisi kurmak şartıyla, rüzgar ve güneş enerjisi üretimi yapmaya yönelik ön lisans alan şirketleri uyardı. Yılmaz, şirketleri yatırımları hızla yapma yönünde uyarırken, yatırım sürecindeki şartları yerine getirmeyen şirketlere yönelik tutumlarının katı olacağı mesajını verdi. EPDK Başkanı, ön lisans alan bir şirketin lisansının iptal edildiğini duyurdu.

35 milyar dolayında yatırım için ön lisans verildi

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, 2023-2028 dönemi için TEİAŞ’ın ilan ettiği bağlanabilir kapasitenin tamamı olan 260 bin MW kurulu güçten fazla, 5 bin 968 proje başvurusu alındığını ve bunlardan 25 bin 630 MWe gücündeki 493 adet projeye önlisans verildiğini hatırlattı.

Ön lisans alan depolama tesisli rüzgar ve güneş enerjisi projelerinin yatırım tutarının tahmini 35 milyar dolar üzerinde olduğunun altını çizen EPDK Başkanı Yılmaz şunları kaydetti:

“Depolamalı RES/GES yatırım süreçlerini çok sıkı takip ediyoruz. Kimsenin bu süreci istismar etmesine müsaade etmeyiz. Önlisans süreci yan gelip yatma dönemi değildir. En doğru ve verimli yatırım için gece gündüz çalışmanız gerekir. Çünkü bu yatırımlar ülkemize enerji sağlayacak, istihdam sağlayacak, yeni yatırımların da kapısını aralayacak. Piyasamızın kuralları belli ve bu kurallara da herkesin uyması şart. Önlisans devredilemez, yönetmelikte belirlenen istisnalar hariç hisse veya pay devri de yapılamaz. Yapılması halinde önlisans iptal edilir, şirket tarafından verilen teminat da yanar. Örneğin bugün kurul toplantımızda bir şirket hisse devrettiği için önlisansını iptal ettik. Umarım bu son olur zira kurallara uygun hareket etmeyen şirketlere karşı gereken adımı atmaktan asla çekinmeyiz. Önlisans alan şirketler yatırım için vakit kaybeder veya kurallara uymazsa pişman olur.”

Yatırım projelerinin talep alma ve ön lisans verme süreçlerinde herkese eşit mesafede durduklarını ve hiçbir şirkete “çantacı, sanal yatırımcı” gözüyle bakmadan objektif kriterlere göre değerlendirme yürüttüklerini ifade eden Mustafa Yılmaz, “Hiçbir şirket dışlanmadı, hiçbir şirkete ayrıcalık yapılmadı. Bizim bu konuda gösterdiğimiz titizliği ve iyi niyeti yatırımcıların da göstermesini bekliyoruz. Gerçek yatırımcı sahada belli olur ve elini çabuk tutan kazanır” dedi.

Başlayan çalışmalar var

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ön lisans alan bazı firmaların farklı illerde depolamalı rüzgar enerjisi santrali ve güneş enerjisi santrali yönünde çalışmaya başladıklarını belirterek, şirketlere, “Depolamalı RES ve GES’ler ülkemizin gücüne güç katacak. Ben bir kez daha önlisans alan şirketleri uyarıyorum… Ön lisans sürecinin tamamlanmasının ardından ilgili şirketler lisans almak ve yatırımı tamamlamak zorunda. Lisansını almayan şirket yatırım fırsatını da verdiği teminatı da kaybeder. Kimsenin ülkemize de sektörümüze de vakit kaybettirmeye hakkı yok” ifadesini kullandı.