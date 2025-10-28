  1. Ekonomim
EPDK, dört elektrik dağıtım bölgesinde avans ödemelerini erteledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle dört elektrik dağıtım bölgesinde bazı piyasa katılımcılarının avans ödemelerini erteleme kararı aldı.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 31 Aralık 2026'ya kadar Akedaş Elektrik Dağıtım AŞ, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, Fırat Elektrik Dağıtım AŞ, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ ve bu dağıtım bölgelerinde faaliyet gösteren görevli tedarik şirketleri ile depremden etkilenen bölgelerdeki OSB'lerin doğrudan veya dolaylı ortağı olduğu tedarikçilerin yükümlü olduğu avans ödeme bedellerinin, ilgili fatura dönemine ilişkin son ödeme tarihine kadar ertelenmesine karar verildi.

Ayrıca avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca ilgili piyasa işletmecisi ya da katılımcısına temerrüt faizi uygulanmaması kararlaştırıldı.

Karar, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

