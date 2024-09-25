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EPDK, elektrik piyasası ölçüm sistemleri yönetmeliğini revize etti

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik piyasası ölçüm sistemleri yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Haber Merkezi
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EPDK, elektrik piyasası ölçüm sistemleri yönetmeliğini revize etti
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin 2'nci maddesi, "Kullanıcı mobil uygulamasının kurulumu 1 Mart 2025'e kadar Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından 7'nci maddede belirtilen kullanıcı mobil uygulaması ve internet sitesi kurulur" ve "1 Nisan 2025'e kadar elektrik dağıtım şirketleri tarafından 7'nci maddede belirtilen veriler EPİAŞ'a sağlanır." şeklinde değiştirildi.

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