EPDK, elektrik piyasasına ilişkin beş yönetmeliği değiştirdi! Yeni kurallar Resmi Gazete'de

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Elektrik depolama tesisleri, lisanssız üretim, dağıtım sistemi bağlantıları ve yan hizmetlere ilişkin yeni kurallar da düzenleme kapsamına alındı.

Elektrik piyasasına yönelik değişiklikler, teminat yükümlülüklerinden depolama tesislerinin teknik şartlarına, lisanssız üretim tesislerinin uzaktan kontrolünden bağlantı anlaşmalarına kadar çeşitli alanları kapsıyor. Düzenlemelerle bazı kullanıcılara ait fazla teminatların iadesi, üretim tesislerinin şebekeyle ilişkisi ve yan hizmetler kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin kurallar yeniden belirlendi.

Fazla teminatların iadesi için 10 iş günü süre belirlendi

Yeni düzenlemeye göre dağıtım şirketlerinin elinde bulunması gereken tutarı aşan teminatların iadesi, kullanıcının talepte bulunması şartıyla 10 iş günü içinde gerçekleştirilecek.

Son 24 ay boyunca sistem kullanım faturalarını eksiksiz ödeyen ve teminat temerrüdüne düşmeyen kullanıcılar için teminat hesabına esas azami oran bir katla sınırlandırılacak. Bu kapsamda oluşan fazla teminatların, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde iade edilmesi öngörülüyor.

Teminat tutarının artırılmasının gerektiği durumlarda ise kullanıcılara ek teminatı sunmaları için 10 iş günü süre tanınacak.

Teminat yükümlülüğünde yüzde 20 ve üzerinde eksiklik bulunması ve söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde dağıtım şirketleri durumu EPDK’ya bildirecek.

Depolama tesisleri ve lisanssız üretimde yeni kurallar

Düzenlemeyle, anlaşma gücünün üzerinde kurulu güce sahip elektrik depolama tesisi kurmak isteyen tüketicilere otomatik güç kontrol ünitesi ve enerji kesme sistemi kurma zorunluluğu getirildi.

Bu tesislerin kurulabilmesi için ilgili şebeke işletmecisinin uygun bağlantı görüşü vermesi ve tesisin aynı ölçüm noktasında bulunması gerekecek. Kurulacak sistemlerin, şebekeye enerji verilmesini ve şebekeden anlaşma gücünü aşan miktarda enerji çekilmesini önlemesi amaçlanıyor.

Lisanssız elektrik üretim tesislerine yönelik düzenlemeler kapsamında ise dağıtım şirketleri ve belirli organize sanayi bölgeleri, dengeleme güç piyasası çerçevesinde verilen acil durum talimatlarının uygulanması amacıyla kapsamdaki tesisleri uzaktan kontrol edebilecek.

Acil durumun sona ermesi halinde şebeke işletmecisi, durumu en geç 15 dakika içinde tesis sahibine bildirecek. Tesisin yeniden enerjilendirilmesi ise tesis sahibinin sorumluluğunda olacak.

Acil durum talimatlarının yerine getirilmeyen kısmına karşılık gelen üretim için ödeme yapılmayacak. İlgili tutarlar, görevli tedarik şirketleri ve/veya toplayıcılar tarafından üreticilerden tahsil edilecek.

Belirli kapsamdaki lisanssız elektrik üreticilerinin, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 60 gün içinde şebeke işletmecisine başvurarak bağlantı anlaşmalarının revize edilmesini istemesi gerekecek. Ayrıca bağlantı anlaşmalarındaki belirli cezai şartların 30 Nisan 2027 tarihine kadar uygulanmaması kararlaştırıldı.

Üretim lisansı sahipleri ise lisansları iptal edilmediği veya sona ermediği sürece dağıtım sisteminden ayrılma talebinde bulunamayacak. İletim sistemine bağlantı talebi gibi belirli durumlarda ise istisna uygulanabilecek.

Depolamalı üretim ve yan hizmetlerde ödeme esasları değişti

Yeni düzenlemeler, depolamalı elektrik üretim tesislerinin lisans başvuruları sırasında sunulan teminatları da kapsıyor. Buna göre söz konusu teminat, üretim tesisinin tamamı işletmeye geçinceye kadar iade edilmeyecek.

Depolama ünitelerine ilişkin teminat iadelerinde ise kabulü yapılan ünitenin gücü dikkate alınacak.

Yan hizmetler kapsamında talep tarafı katılımı ödemelerinin hesaplanması ve izleme kriterleri de yeniden düzenlendi. Yeni kurallara göre ödemeler, aylık kapasite bedeli ile verilen talimatın yerine getirilmesi durumunda oluşan aktivasyon bedelinden oluşacak.

Böylece EPDK’nın elektrik piyasasına ilişkin beş yönetmelikte yaptığı değişikliklerle teminat uygulamaları, depolama tesislerinin teknik gereklilikleri, lisanssız üretim tesislerinin kontrolü, bağlantı anlaşmaları ve yan hizmet ödemelerine yönelik kurallar yeniden belirlendi.