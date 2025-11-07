  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. EPDK elektrik piyasasında 18 şirkete lisans verdi
Takip Et

EPDK elektrik piyasasında 18 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında 18 şirkete lisans verirken, 2 şirketin lisansını sonlandırdı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
EPDK elektrik piyasasında 18 şirkete lisans verdi
Takip Et

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 18 lisans verildi. Bu piyasada eskinin devamı niteliğinde 3 şirkete üretim lisansı sağlanırken, 1 üretim lisansı yürürlükten kaldırıldı ve 2 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında 8 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi. Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında ise 1 şirkete depolama lisansı verildi, 1 şirketin dağıtıcı lisansı uzatıldı ve 1 şirketin de dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

Ekonomi
Nükleer risklere ilişkin sorumluluk sigortası yönetmeliğinde değişiklik
Nükleer risklere ilişkin sorumluluk sigortası yönetmeliğinde değişiklik
Gümrüklerde değeri 1,7 milyar lirayı aşan 434 araç için adli işlem yapıldı
Gümrüklerde değeri 1,7 milyar lirayı aşan 434 araç için adli işlem yapıldı
Küresel piyasalarda ABD verilerine ilişkin belirsizlikler risk iştahını sınırlıyor
Küresel piyasalarda ABD verilerine ilişkin belirsizlikler risk iştahını sınırlıyor
Türkiye'nin ilaç deviydi: Konkordatodan çıkamadı, resmen iflas etti
Türkiye'nin ilaç deviydi: Konkordatodan çıkamadı, resmen iflas etti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı alan ve yapılara sığınak zorunluluğu getirildi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı alan ve yapılara sığınak zorunluluğu getirildi
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda