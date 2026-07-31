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EPDK İkinci Başkanlığına Muhammed Mustafa İzgeç atandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna (EPDK) ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
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EPDK İkinci Başkanlığına Muhammed Mustafa İzgeç atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, EPDK İkinci Başkanlığına Muhammed Mustafa İzgeç atandı.

Kurul üyeliklerine ise Erdoğan Tozan ile İbrahim Tan'ın ataması yapıldı.