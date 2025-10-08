EPDK, LPG piyasası lisans yönetmeliği'nde değişiklikliğe gitti

Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, LPG Piyasası Lisan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınladı.

Resmi Gazete'de yer alan karar şu şekilde

"MADDE 1- 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, herhangi bir dağıtıcıdan toptan LPG ticareti kapsamında LPG satın alabilirler ancak bu LPG’yi başka dağıtıcıya satamazlar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Onaya tabi depolama tarifesi kapsamındaki depolama tesislerine bağlı ve taşıma lisansı bulunan boru hatları için uygulanan hizmet bedelleri, eşit taraflar arasında ayrım oluşturacak şekilde belirlenemez. Bu tesislerde, depolama tarifelerine aykırı ve bozucu anlaşma veya eylemlerde bulunulamaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Depolama tesislerinde boş kapasite bulunan depolama lisansı sahipleri, depolama taleplerini, lisans sahibinin tesisine, depoladığı LPG’ye yönelik olarak bozucu veya risk artırıcı olumsuz etkileri olmaması koşuluyla karşılamakla yükümlüdür.

Depolama lisansı sahipleri, tesislere ilişkin depolama tarife önerilerini ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlayarak Kuruma sunar ve Kurul Kararı ile onaylanmış tarifeleri uygular.”

MADDE 4- Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi 1/1/2026 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür."