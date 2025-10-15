EPDK yeni yönetmelik taslağını görüşe açtı! Caydırıcı yaptırımlar getiriliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Piyasaları ve Çevresel Piyasalarda Şeffaflığa ve Piyasa Bozucu Davranışlara İlişkin Yönetmelik Taslağını kamuoyu görüşlerine açtı.

Piyasa bozucu davranışların önüne geçilecek

Yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılan kanunî düzenlemeyle enerji piyasalarında ve çevresel piyasalarda piyasa bozucu davranışlarda bulunan kişiler için etkin ve caydırıcı yaptırımlar öngörülmüştü. Kanunda ayrıca konuya ilişkin uygulama usul ve esaslarının EPDK tarafından çıkarılacak yönetmelikte düzenleneceği belirtilmişti. EPDK, konuya ilişkin hazırlıklarını tamamlayarak Yönetmelik Taslağını kamuoyu görüşlerine açtı." denildi.

Enerji piyasalarında şeffaflık artırılacak

EPDK tarafından kamuoyu görüşlerine açılan Yönetmelik Taslağında, enerji piyasalarında ve çevresel piyasalarda şeffaflığın artırılması öngörülüyor.

Taslak hükümleriyle; piyasa işletmecileri ve piyasa katılımcıları, enerji ve çevre ürünlerinin ticaretini etkileyen olay ve durumlar hakkındaki bilgileri, Şeffaflık ve Dahili Bilgi Platformlarında kamuoyuna açıklamakla yükümlü kılınıyor. Böylelikle, piyasa katılımcılarının piyasa faaliyetlerini fırsat eşitliği çerçevesinde yürütebilmesi ve piyasa katılımcıları arasındaki bilgi asimetrisinin önlenmesi amaçlanıyor.

Caydırıcı müeyyideler getiriliyor

Taslakta piyasa bozucu davranışlar üç ayrı kategoride ele alınıyor. Buna göre enerji ve çevre ürünlerinin ticaretini etkileyen olay ve durumlara ilişkin bilgileri zamanında Dahili Bilgi Platformunda kamuoyuna açıklamayan katılımcılar için yaptırım öngörülüyor. Yine bu tarz bilgileri kamuoyuna açıklamayıp bu bilgileri kendi veya bir üçüncü kişi lehine kullanarak bilgi suiistimalinde bulunan kişiler için de caydırıcı müeyyideler getiriliyor. Bunun dışında yaptıkları teklif, işlem ve beyanlarla piyasadaki ürünlerin, arzı, talebi ve fiyatıyla ilgili yanlış ve yanıltıcı işaretler veren, piyasayı suiistimal ederek manipülasyon yapan kişiler de Taslak Yönetmeliğin kapsamında yer alıyor.

"Piyasalardaki güven ve istikrar korunacak"

Enerji ticaretinin ekonomik hacminin çok yüksek seviyelere ulaştığına dikkat çeken EPDK yetkilileri, Taslak Yönetmeliğin, piyasadaki güven ve istikrarın korunması için çok önemli bir rol üsteleneceğini vurguluyor:

“Türkiye’nin enerji borsası EPİAŞ’ta geçtiğimiz 2024 yılında yaklaşık 865 Milyar Liralık bir işlem hacmi oluşmuştu. Bu aşamada sadece borsadaki elektrik ve doğal gaz ticaretinin ekonomik boyutunu gösteren bu rakamın, önümüzdeki yıllarda, emisyon ticaret sistemi (karbon) piyasalarının işleme açılmasıyla birlikte çok daha yukarılara çıkacağını tahmin ediyoruz. Kamuoyu görüşüne açılan taslak düzenlemenin, bu derece yüksek bir ekonomik hacmin oluştuğu enerji piyasaları ve çevresel piyasalardaki güven ve istikrarın korunmasında çok önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.”

EPDK’nın internet sitesindeki duyuruyla kamuoyu görüşe açılan Yönetmelik Taslağına 31 Ekim 2025 tarihine kadar görüş bildirmek mümkün olacak.