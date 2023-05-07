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EPDK'dan 13 şirkete lisans

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 13 şirkete lisans verildi.

Haber Merkezi
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EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında 6 şirkete üretim lisansı, 1 şirkete tedarik lisansı verildi, 3 şirketin üretim lisansı ise sonlandırıldı.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 3 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı, doğal gaz piyasasında 1 şirkete depolama lisansı verildi.

Petrol piyasasında ise 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı, 1 şirkete iletim lisansı verildi.