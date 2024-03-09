EPDK’dan 15 şirkete lisans

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) şirketlere lisans vermeye ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 8 şirkete üretim lisansı verildi.

Aynı piyasada 3 şirketin üretim lisansı ise sona erdirilirken, 2 şirketin üretim, 1 şirketin ise tedarik lisansı iptal edildi. Ayrıca, 4 şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin dağıtıcı lisansının, 1 şirketin ise depolama lisansının süresi uzatıldı. Petrol piyasasında ise 2 ihrakiye teslimi ve 1 madeni yağ lisansı verildi.