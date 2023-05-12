EPDK’dan avans ödemelerine ilişkin yeni karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), avans ödemelerine ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 30 Haziran'a kadar, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, OSB'lerin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri için Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 123/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin, ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine, avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işletmecisi veya piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmamasına karar verildi.

Şirket merkezi söz konusu şehirlerde bulunan tedarik şirketleri ile üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin ve söz konusu şehirlerde kurulu ve işletmede elektrik üretim tesisi bulunan üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin ikili anlaşma yoluyla satış yaptığı söz konusu şehirlerdeki nihai tüketicilerin (OSB'ler dahil) çekiş miktarlarına tekabül eden avans bedelleri için de 30 Haziran'a kadar aynı kararın uygulanması kararlaştırıldı.

EPDK ayrıca, konuya ilişkin 4 Mayıs 2023 tarih ve 11827 sayılı kurul kararını yürürlükten kaldırdı.