EPDK’dan deprem bölgesindeki yükümlülüklere erteleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depreme ilişkin, akaryakıt dağıtıcı ve bayi dernekleriyle görüşüldüğünü, deprem bölgesinde akaryakıt ikmal sorunu yaşanmaması için tedbirlerin alındığını bildirdi.

EPDK'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Depremden zarar gören ya da etkilenen bütün akaryakıt istasyonlarının otomasyon sistemlerine ilişkin mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri 30 gün süre ile ertelenmiştir.

İlgili bütün akaryakıt dağıtıcı ve bayi dernekleri ile görüşülerek deprem bölgesinde herhangi bir akaryakıt ikmal sorunu yaşanmaması için bütün tedbirler alınmıştır ve süreç Kurumumuz tarafından titizlikle takip edilecektir.

Ayrıca deprem bölgesinde elektrik kesintisi yaşanmaması, olası bir kesinti halinde sorunun hızla giderilebilmesi için ilgili bütün dağıtım ve tedarik şirketleriyle görüşülmektedir. Bölgedeki görevli tedarik şirketleri, üretim santralleri ve OSB'lere ait enerji şirketlerinin avans ödeme, dengesizlik ve teminat yükümlülükleri 30 gün süre ile ertelenmiştir. Kurum olarak depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."