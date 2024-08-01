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EPDK’dan doğal gaz zammı açıklaması: Konutlara etkisi yüzde 24.4

EPDK, doğal gaz alım bedelinde yapılan yüzde 38.1’lik artışın, konut fiyatlarına ortalama etkisinin yüzde 24.4 düzeyinde olacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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EPDK’dan doğal gaz zammı açıklaması: Konutlara etkisi yüzde 24.4
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ANKARA (EKONOMİ) -Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) yapılan açıklamada doğalgaz alım bedelinde yapılan yüzde 38.1’lik artışın, Türkiye genelindeki konut fiyatlarına ortalama etkisinin yüzde 24.4 düzeyinde olacağı bildirildi.

Nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedelinin sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında ortalama artışın yüzde 24.4’e geleceği belirtilen açıklamada,
“Diğer bir deyişle 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 TL’den 9,4 TL’ye çıkmıştır. Yıllık tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin, elektrik üretimi hariç kullandıkları doğal gazın satış fiyatı ise Türkiye geneli için ortalama %28,7 oranında artmıştır. Söz konusu tüketiciler için 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 11,8 TL’den 15,2 TL’ye çıkmıştır” ifadelerine yer verildi.

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