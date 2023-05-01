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EPDK’dan indirimli gaz açıklaması: Tahsil edilen faturalar iptal edilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bedava doğalgaz ve yapılacak indirimle ilgili kimsenin tereddüt etmemesi gerektiğini belirterek, “Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek.” dedi.

Haber Merkezi
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ANKARA (EKONOMİ)- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, indirimli ve ücretsiz doğalgaz uygulamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bedava doğalgaz ve yapılacak indirimle ilgili kimsenin tereddütü olmaması gerektiğini belirten Yılmaz, “Usul ve esasları belirledik. Dağıtım şirketleri ile görüştük gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek.” dedi.

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