EPDK'dan pompada 3 haneli fiyata 'tek kuruş' izni çıktı

MERVE YİĞİTCAN

Dağıtım şirketleri ve bayi derneklerinin başvurularını inceleyen EPDK Tarifeler Dairesi Başkanlığı, yayımladığı resmi yazıyla birim fiyat gösteriminde geçici rahatlatma sağlayacak bir formüle vize verdi. EPDK yayımladığı resmi yazıda; istasyonlarda kullanılan pompa ve dispenser ekranlarının hane kapasitesinin yetersiz kalabileceğini, yüksek yatırım maliyeti ve ekipman tedarik süreleri nedeniyle fiziki dönüşümün kısa sürede tamamlanamayacağını dikkate aldı. Kurum, tüketicinin ödeyeceği tutarın açıkça anlaşılabilir olması kaydıyla, birim fiyat gösteriminde üç hane lira ve iki hane kuruş formatının yanı sıra üç hane lira ve tek hane kuruş (XXX,Y) formatının uygulanmasında mevzuat açısından bir sakınca bulunmadığını belirtti. Tek kuruş haneli gösterimde son hanenin ‘0’ olarak kabul edilerek yuvarlama yapılabileceğini aktaran EPDK, bu gösterim farklılıkları nedeniyle istasyon işletmelerine idari yaptırım uygulanmayacağını bildirdi.

Üç bakanlığın mevzuatına bakılacak

EPDK’nın verdiği bu format izni sektördeki cezai yaptırım endişesini kısmen giderse de kriz tam anlamıyla çözülmüş değil. Kurum, kararın devamında geçici modelin hukuki ve teknik olarak uygulanabilmesi için üç farklı bakanlığın görev alanına giren mevzuatlara dikkat çekti.

Pompa ünitelerinin ölçü ve ayar niteliği ile muayene işlemleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında yer alırken, format değişiminin sayaç damgalarını geçersiz kılıp kılmayacağına Sanayi Bakanlığı karar verecek. Diğer yandan ödeme kaydedici cihazlara ilişkin teknik düzenlemeler ve kuruş yuvarlamasının vergi matrahına etkisi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yetki alanında bulunurken, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi ve etiket uyumu ise Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda değerlendiriliyor.

Sektör nihai onayı bekliyor

EPDK, söz konusu geçici uygulamanın hayata geçebilmesi için Sanayi ve Teknoloji ile Hazine ve Maliye bakanlıklarından görüş alınmasının faydalı olacağını belirterek topu ilgili kurumlara attı. Akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayiler, Sanayi ve Maliye bakanlıklarından yazılımsal ve teknik bir engel çıkmaması halinde pompalarda tek kuruşlu yuvarlama modeline geçerek 3 haneli fiyat krizini geçici olarak aşmayı planlıyor.