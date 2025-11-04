EPDK’dan soruşturma sürecindeki TP Petrol Dağıtım A.Ş bayilerine yönelik kritik hamle

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TP Petrol Dağıtım A.Ş hakkında devam eden soruşturma nedeniyle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu dün olağanüstü toplanarak söz konusu bayilerin akaryakıt ve LPG temininde yaşadığı sorunlara çözüm üreten kritik kararlar aldı.

Kurul toplantısının ardından konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, TP Petrol Dağıtım A,Ş’ye yönelik adli süreci yakından takip ettiklerini belirterek, "Akaryakıt ve LPG temininde gecikmeler, ödemesi yapılmış ürünlerin teslim edilmemesi gibi şikayetler piyasamızda istikrarsızlığa neden olabilirdi. Biz bu riski görerek hemen harekete geçtik. Çünkü sektörümüzün sağlıklı işleyişine ve piyasa yapımızın korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu süreçte TP bayilerinin akaryakıt temininde sorun yaşaması tüketicilerimizin de ürüne erişim konusunda mağduriyet yaşaması sonucunu getirebilirdi. Elbette bu bayilerde görev yapan binlerce çalışanın olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Aldığımız kararlar neticesinde söz konusu bayiler hem faaliyetlerini güven içinde sürdürebilecek hem de bu bayilerde görev yapan binlerce çalışan, gönül rahatlığı ile vatandaşlarımıza gerektiği gibi hızlı ve kesintisiz hizmet vermeye devam edecek" dedi.

Şirketin mevcut faaliyetleri aynı şekilde devam edecek

TP Petrol Dağıtım A.Ş. bayilerinin başka bir dağıtım şirketiyle anlaşma yapmaları ve lisanslarında gerekli tadil işlemlerini gerçekleştirmeleri şartıyla akaryakıt temin edebilmesine imkan tanındı. Bu çerçevede, bayilerin yapacağı dağıtıcı tadil başvurularında rutin tadil işlemlerinden farklı olarak Fesih İhbarnamesi veya Karşılıklı Fesih Protokolü aranmayacak; ayrıca tadil bedeli talep edilmeyecek. Düzenleme, bayilerin işlemlerini daha hızlı ve külfetsiz biçimde gerçekleştirebilmelerini hedefliyor. Karara göre yapılan tadiller 31 Mart 2026 tarihine kadar geçerli olacak; bu tarihten sonra bayilerin lisansları re’sen TP Petrol Dağıtım A.Ş. olarak yeniden tadil edilecek. Karar, TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin dağıtıcı lisansı kapsamındaki faaliyetlerini etkilemeyecek, şirketin mevcut faaliyetleri aynı şekilde devam edecek.

Bayiler mevzuattan kaynaklanan kurumsal kimlik yükümlülüklerinden muaf tutulacak

Benzer şekilde, LPG otogaz bayileri için de geçici düzenlemeye gidildi. TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin LPG dağıtıcı lisansı kapsamında yaşanan tedarik aksamaları nedeniyle, bu bayiler de belirli süreyle diğer dağıtıcı lisans sahipleriyle sözleşme yapabilecek. Bayiler bu süre ile sınırlı olmak üzere geçici süreli dağıtıcı tadili için başvuruda bulunabilecek; dağıtıcı tadili başvurularını, "fesih ihbarnamesi veya karşılıklı fesih protokolü" aranmaksızın ve "tadili bedeli" ödenmeksizin bayilik sözleşmesi beyanıyla yapabilecek. İlgili bayiler ayrıca yeni dağıtıcının ürünlerini pazarladığı anlaşılacak şekilde gerekli önlemlerin alınması kaydıyla ilgili mevzuattan kaynaklanan kurumsal kimlik yükümlülüklerinden muaf tutulacak. Süre sonunda ilgili bayilerin lisansları re’sen TP Petrol Dağıtım A.Ş. olarak yeniden tadil edilecek.