  3. EPDK/Yılmaz: Türkiye’nin düzenleyici çerçevesi yenilenebilir enerji yatırımlarına katkı verdi
EPDK/Yılmaz: Türkiye'nin düzenleyici çerçevesi yenilenebilir enerji yatırımlarına katkı verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye’nin düzenleyici çerçevesi yenilenebilir enerji yatırımlarına katkı verdiğini belirtti.

EPDK/Yılmaz: Türkiye’nin düzenleyici çerçevesi yenilenebilir enerji yatırımlarına katkı verdi
ANKARA (EKONOMİ)

Enerji alanında düzenleyici otoritelerin üye olduğu Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği - Energy Regulators Regional Association (ERRA) – Başkanlar Toplantısı ve çalıştayı Ankara’da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ev sahipliğinde yapıldı. Toplantının açılışında konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yenilenebilir enerjinin küresel gündemdeki ağırlığının arttığını vurgularken, Gazze’de süren saldırıların son bulmasından duyduğu memnuniyeti de vurguladı.

Mustafa Yılmaz, enerji piyasalarının değişmeyen tartışma konusunun yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik olduğunun altını çizen Yılmaz, “Yenilenebilir enerji kaynakları ithal kaynaklara bağımlılığı azaltarak ekonomik büyümeyi desteklerken, jeopolitik risklerin azaltılması ve çevresel koruma açısından giderek daha kritik bir rol oynamaktadır” dedi.

Türkiye’nin bu alandaki yatırımlarıyla öne çıkan örnek bir ülke olduğunu, yatırımlar yanında, geliştirilen düzenleyici çerçevenin de yenilenebilir enerjinin artışına katkı verdiğini, şebeke altyapısının da teknolojik olarak geliştiğini söyledi. Mustafa Yılmaz, Türkiye’nin yenilenebilir enerji toplam kurulu gücünün 20 yıl içinde 13 GW düzeyinden, 73 GW’a ulaştığını vurgulayarak, Türkiye’nin bu alandaki kararlılığı, yatırım teşviki ve düzenleyici çerçevenin katkı verdiğini söyledi.

EPDK’nın düzenleyici çerçevesindeki yaklaşımının enerji dönüşümünü hızlandıracak, piyasa aktörlerine güven verecek ve vatandaşların enerji sistemine daha etkin katılımını mümkün kılacak şekilde tasarlandığını kaydeden Mustafa Yılmaz, bu alanlarda ERRA başta olmak üzere kurumlar arası platformlarda bölgesel enerji politikalarına da katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti. ERRA’nın Türkiye toplantılarında kolektif öz-tüketim ve enerji toplulukları uluslararası deneyim ve iyi uygulama örneklerinin değerlendirileceğini kaydetti.

Gazze ateşkesi bölgeye katkı verecek

Konuşmasında, Gazze’de ateşkes sağlanmasından duyduğu memnuniyeti de vurgulayan Mustafa Yılmaz, “Enerji, sadece ekonomik kalkınmanın değil, aynı zamanda barışın ve istikrarın da temel unsurlarından biridir. İki yılı aşkın bir süredir uluslararası kamuoyunun gözleri önünde gerçekleşen İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımının ardından sağlanan ateşkes, bölge halklarının huzur ve güvenlik içinde yaşaması kadar, enerji güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri bakımından da önemli bir dönüm noktası ve umut kaynağı olmuştur. Unutulmamalıdır ki barışın ve istikrarın tesis edildiği bir coğrafyada, enerji kaynakları çatışma değil, iş birliği aracına dönüşür. Sayın Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi tarih boyunca bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli gören zihniyet ne yazık ki insanlığa büyük acılar yaşatmıştır… Bizler için ise asıl olan daima insandır. Çünkü insan varsa petrolün, elektriğin, enerjinin bir anlamı vardır” dedi.

