EPGİS: Türkiye'de akaryakıt sorunu yaşanmamaktadır

EPGİS, 10 ilde yaşanan deprem felaketinden sonra bazı istasyonlarda bağlantı noktlarının çöktüğünü belirterek, süratle tamir işlemlerinin yapıldığını bildirdi.

Türkiye'de akaryakıt sorununun olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyuna duyuru

Ülkemizde 10 il ve ilçelerinde olan deprem nedeniyle, bazı istasyonlarda yoğun talep nedeniyle yakıt bitmiş bazı istasyonlarda yeraltı depoları ve bağlantı noktaları çökmüştür. Yakıtı biten istasyonlara süratle ikmal yapılmaktadır.

Hasarlı istasyonlar da ise süratle tamir çalışmaları devam etmektedir. En kısa sürede bölgede bu sorunlar çözülecektir.

Ülkemizde akaryakıt sorunu yoktur. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yararlılara acil şifalar diliyoruz."

EPDK'dan açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ise, depremle ilgili akaryakıt dağıtıcı ve bayi dernekleriyle görüşüldüğünü, deprem bölgesinde akaryakıt ikmal sorunu yaşanmaması için tedbirlerin alındığını bildirdi.

EPDK'den yapılan açıklamada, bölgede vatandaşlar ve kamu görevlilerinin akaryakıt temininde zorluk yaşamaması için gerekli önlemlerin hızla alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremden zarar gören ya da etkilenen bütün akaryakıt istasyonlarının otomasyon sistemlerine ilişkin mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri 30 gün süre ile ertelenmiştir.

İlgili bütün akaryakıt dağıtıcı ve bayi dernekleri ile görüşülerek deprem bölgesinde herhangi bir akaryakıt ikmal sorunu yaşanmaması için bütün tedbirler alınmıştır ve süreç Kurumumuz tarafından titizlikle takip edilecektir.

Ayrıca deprem bölgesinde elektrik kesintisi yaşanmaması, olası bir kesinti halinde sorunun hızla giderilebilmesi için ilgili bütün dağıtım ve tedarik şirketleriyle görüşülmektedir.

Bölgedeki görevli tedarik şirketleri, üretim santralleri ve OSB'lere ait enerji şirketlerinin avans ödeme, dengesizlik ve teminat yükümlülükleri 30 gün süre ile ertelenmiştir. Kurum olarak depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."