  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. EPİAŞ'a şirket teşkilat yapısını yeniden yapılandırma yetkisi verildi
Takip Et

EPİAŞ'a şirket teşkilat yapısını yeniden yapılandırma yetkisi verildi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) yönetimine, teşkilat yapısını yeniden düzenleme yetkisi tanındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
EPİAŞ'a şirket teşkilat yapısını yeniden yapılandırma yetkisi verildi
Takip Et

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "EPİAŞ Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, EPİAŞ yönetimi, şirket faaliyetlerinin etkin ve kesintisiz yürütülmesini sağlamak kaydıyla mevcut direktörlüklerin işleyişini aksatmadan yeni direktörlükler kurabilecek, mevcut birimleri birleştirebilecek, bölebilecek veya isimlerini değiştirebilecek.

Düzenleme, direktörlük teşkilatının yeniden kurgulanması ve bu kapsamda ünvanların serbestçe belirlenmesine de imkan tanıyor.

TPAO'nun Diyarbakır'da petrol arama ruhsat süresi uzatıldıTPAO'nun Diyarbakır'da petrol arama ruhsat süresi uzatıldıEkonomi
İlk kez ev alacaklar dikkat! İlk Evim konut kredisi için başvuru şartları neler? İşte ödeme tablosuİlk kez ev alacaklar dikkat! İlk Evim konut kredisi için başvuru şartları neler? İşte ödeme tablosuEkonomi
Bakanlık açıkladı: Bir çocuk giyim ürününün satışı yasaklandıBakanlık açıkladı: Bir çocuk giyim ürününün satışı yasaklandıEkonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 5 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 5 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 