EPİAŞ’tan elektrik piyasası için yeni platform! Tüketici fiyat karşılaştırması yapabilecek

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), Serbest Tüketici Tedarikçi Seçme Platformu’nda tüketicilere daha şeffaf, güvenilir ve hızlı bir tedarikçi seçme süreci sunmak amacıyla, "Serbest Tüketici Tedarikçi Seçme Platformu" adında yeni bir dijital platformu devreye alıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren "Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", tüketicilere sunulacak elektrik enerjisi ve kapasite satışına ilişkin hizmetlerde yeni düzenlemeler getiriyor.

Piyasada şeffaflık sağlanması hedefleniyor

Yönetmelik, tüketiciler, tedarikçiler ve dağıtım şirketleri arasındaki iş ve işlemler için asgari standartları, usul ve esasları belirleyerek elektrik piyasasında daha düzenli ve şeffaf bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

Tüketici artık doğrudan tedarikçilerle sözleşme yapabilecek

Yapılan düzenleme kapsamında EPİAŞ, tüketicilerin tedarikçiler tarafından sunulan ikili anlaşma tekliflerini görüntüleyip karşılaştırabileceği ve tedarikçilerle doğrudan sözleşme yapabileceği bir web platformu oluşturacak ve işletecek.

Elektrikte en avantajlı fiyat fırsatları görülebilecek

Platform aracılığıyla kullanıcılar, farklı tedarikçilerin sunduğu elektrik tarifelerini detaylı şekilde inceleyerek kendileri için en avantajlı seçeneği belirleyebilecek ve dijital ortamda sözleşme yapabilecek.

Fiyat Karşılaştırma Tablosu sunulacak

Tedarikçiler, platform üzerinden sundukları tekliflerin tüketiciler tarafından kabul edilmesi halinde ikili anlaşma sürecini tamamlamış olacak. Tüketiciler ise sözleşme imzalamadan önce belirlenen "Fiyat Karşılaştırma Tablosu" formatına uygun şekilde bilgilendirilecek ve kendileri için en uygun seçeneği değerlendirme fırsatı bulacak.

Anlaşmalarda fon, pay ve vergiler kaldırıldı

Yeni düzenlemeyle birlikte ikili anlaşmalarda, tahsilat süreçlerinde daha önce aracı olunan fon, pay ve vergiler yer almayacak. Ancak iletim ve dağıtım bedelleri mevcut uygulamada olduğu gibi tüketicilere yansıtılmaya devam edilecek.

EPİAŞ'ın hayata geçireceği bu dijital platformun, elektrik piyasasında rekabeti artırarak tüketicilere daha iyi hizmet sunulmasını sağlarken elektrik tedarik süreçlerini daha erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getirmesi bekleniyor.

Mesken aboneleri tedarikçisini değiştirebilecek

Platformun ilk aşamada mesken abone grubuna hizmet vermesi planlanıyor. EPİAŞ tarafından sunulan platform, tüketicilere abonelik bilgilerini görüntüleme, teklifleri karşılaştırma, geçiş başvurusu yapma ve tedarikçi onay sürecini tamamlama gibi birçok hizmet sunacak.

Tüketiciler, tercih ettikleri tedarikçiye geçiş başvurusu yaparak süreci başlatabilecekler. Tedarikçinin onay vermesiyle birlikte sözleşme süreci tamamlanarak tüketicilere hızlı ve güvenilir bir hizmet verilmiş olacak.

Tüketiciler, platforma e-Devlet hesapları aracılığıyla güvenli bir şekilde erişim sağlayabilecek.

"EPİAŞ'ın yeni platformu tüketicilere şeffaf ve rekabetçi bir ortam sunacak"

Enerji Ticareti Derneği (ETD) Başkanı Bilal Tuğrul Kaya, yaptığı açıklamada, EPİAŞ’ın geliştirdiği yeni dijital platformun tüketicilerin korunmasını sağlamanın yanı sıra rekabeti ve şeffaflığı artırarak en uygun teklifleri değerlendirme ve tedarikçisini seçme hakkını tek bir sistem üzerinden sunacağını belirtti.

Kaya, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle EPİAŞ'a, tüketicilerin korunması, rekabetin artırılması ve şeffaflığın sağlanması amacıyla yeni bir dijital platform kurma görevi verildiğini vurguladı.

"EPİAŞ'ın hayata geçireceği bu platform, geniş bir tüketici kitlesine ulaşarak, farklı tedarikçilerin sunduğu tekliflerin karşılaştırılmasını mümkün kılacak. Böylece tüketiciler, daha bilinçli kararlar alabilecek ve kendileri için en uygun tedarikçiyi seçme fırsatı yakalayacak" diyen Kaya, yeni sistemin elektrik piyasasında şeffaflığı artırarak tüketicilere daha rekabetçi bir ortam sunacağını ifade etti.

"Tüketici ve tedarikçi arasında çift yönlü iletişim olacak"

Kaya, platformda tüketiciler ve tedarikçiler arasında çift yönlü bir iletişim alanı oluşturulacağını, böylece tarafların birbirlerine doğrudan sorular yöneltebileceğini ve merak ettikleri konular hakkında bilgi alabileceklerini aktardı.

Ayrıca, bazı durumlarda tedarikçilerin tüketicilerden güvence bedeli talep edebileceğini belirten Kaya, "Teminat ihtiyacı doğması durumunda tedarikçi tüketiciye güvence bedelini ve istenmesi halinde IBAN paylaşabileceği bir alan oluşturulacaktır." dedi.

Kaya, yeni platform sayesinde tüketicilerin elektrik piyasasında faaliyet gösteren tüm özel tedarik firmalarına erişim sağlayabileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Diğer taraftan tedarikçiler birbirlerinin teklif fiyatını bilemeyecek fakat tüketiciler teklifleri tüm detayları ile görebilecekleri için kendileri için sunulan tüm teklifleri değerlendirerek fiyat ve sözleşme şartlarını açıkça karşılaştırma imkanı bulacaklar. Platform tüketicilerin tedarikçiler ile birebir temas etme ihtiyacını da ortadan kaldıracak. Böylelikle çok daha fazla tedarikçi ile temas edebilme şansına sahip olacaklar. Bu uygulama ile tüketiciler daha rekabetçi tekliflere ulaşabilecekler ve kendileri için en uygun tedariki sağladıklarından emin olabilecekler. Böylelikle bu platform ile tüketici memnuniyeti de sağlanmış olacaktır."

Kaya, platformun şu an geliştirme aşamasında olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"EPİAŞ'ın elektrik piyasasındaki engin deneyimi ve geri bildirimlere yönelik hızlı adımlarıyla, tüketicilerin sürekli olarak kullanabileceği bir platform yaratacağına inanıyoruz. Şu an için bireysel aboneliklerde e-Devlet üzerinden erişim sağlanması üzerine çalışılıyor. İlerleyen süreçte, gerçek kişilere ek olarak tüzel kişilerin de platformu kullanabileceği geliştirmeler devam ediyor. 2024 sonu ve 2025 başlarında, elektrik piyasasındaki tüm katılımcılar ve tüketiciler için yeniliklerin yaşandığı bir dönem oldu. Bu doğrultuda, piyasa katılımcılarının ve tüketicilerin deneyimleri ile geri bildirimleri doğrultusunda, tüm elektrik tedarik, teminat ve sözleşme tahsilat süreçlerine destek olabilecek bir platform haline gelmesini bekliyoruz."