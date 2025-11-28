EPSA, Ar-Ge ile geleceğin malzemelerini şekillendiriyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Türkiye’nin önde gelen yalıtım, ambalaj ve yapı kimyasalları üreticilerinden EPSA Yalıtım, yürüttüğü Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla sektörün yenilikçi malzeme dönüşümünü destekleyen firmalar arasında öne çıkıyor. Eskişehir ve Bursa’daki toplam 30 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip tesislerinde faaliyet gösteren şirket, geliştirdiği yeni nesil malzeme teknolojileriyle hem iç pazarda hem de dış pazarlarda büyümesini sürdürüyor. EPSA’nın Eskişehir tesislerinde üretimin yaklaşık yüzde 80’i beyaz eşya sektörüne yönelik darbe dayanımlı, hafif ve yüksek koruma sağlayan ambalaj elemanlarından oluşuyor. Şirket, bu alandaki uzmanlığını daha ileri seviyeye taşımak amacıyla TEKNOSAB’ da hayata geçirdiği yeni tesisinde EPP (Expanded Polypropylene) tabanlı ürünler üretecek önemli bir yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımla EPSA sadece yapı kimyasalları alanında değil, yüksek performanslı polimer teknolojilerinde de Ar-Ge’yi merkezine alan, ileri mühendislik gerektiren üretim modeli ile daha esnek ve katma değerli çözümler üretebilen bir yapıya ulaştı. Şirketin son dönemde tekstil sektörüne özel olarak geliştirdiği EPS separatör çözümü de dikkat çekiyor. Bu ürün hem aynı maliyete daha yüksek verim elde edilmesine olanak sağlarken hem de çevre dostu üretim yaklaşımına uyumlu yapısıyla öne çıkıyor. Nurcan Özdemir, “Değişen dünya ticaret koşulları, şirketlerin yalnızca üretimde değil; inovasyon, mühendislik, çevresel sorumluluk ve iş birliği modellerinde de güçlü olmasını zorunlu kılıyor. Biz de ülkemizin gelişimi ve küresel rekabet gücünün artması için yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“EPP yatırımı EPSA’nın mühendislik kapasitesini geleceğe taşıyor”

Nurcan Özdemir, EPP yatırımının şirket için önemini şöyle değerlendirdi: “EPP yatırımımız, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre farklı yoğunluklarda, ölçülerde ve mühendislik beklentilerinde özel tasarım ürünler sunmamıza olanak sağlıyor. Elektrikli araçların geleceğin mobilite dünyasında kritik bir konuma sahip olacağına inanıyoruz. Bu nedenle batarya güvenliği, darbe dayanımı ve enerji absorpsiyonu sağlayan EPP çözümlerine odaklanarak, Türkiye’nin otomotiv ve mobilite ekosistemine yüksek katma değerli ürünlerle katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu yatırım, EPSA'nın mühendislik kapasitesini geleceğe taşıyan çok önemli bir adım.”

Ar-Ge’nin odağında yapı kimyasalları ve yeni nesil EPP teknolojileri var

EPSA, yapı kimyasalları tarafında şirket, yaklaşık 200 ürünlük geniş ürün gamıyla sektörde güçlü bir konuma sahip. Epoksi esaslı tamir harçları, su yalıtım sistemleri, seramik yapıştırıcıları, derz dolguları ve grout harçları, beton katkıları gibi ürünler Ar-Ge ve malzeme mühendisliği çalışmalarıyla geliştiriliyor. Dayanım, aderans, çatlak köprüleme, kimyasal direnç ve uygulama kolaylığı gibi kritik parametrelerde sürekli iyileştirme yapılıyor. EPP teknolojilerinde ise TEKNOSAB’da kurulan yeni üretim hattı, EPP’nin temel mühendislik özelliklerini işleyebilecek şekilde tam otomatik kalıplama sistemleri, çok eksenli CNC kesim hattı ve yüksek kapasiteli buhar teknolojileriyle donatıldı. Bu altyapı EPSA’ya, otomotiv, elektrikli araç, beyaz eşya, tekstil, lojistik, savunma ve enerji verimliliği gibi sektörlerde siparişe üretim kabiliyeti kazandırıyor.