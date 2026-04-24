EPSA, ileri malzeme sektörü ile yüksek katma değer yarattı

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Yalıtım ve yapı kimyasalları sektörünün köklü üreticilerinden EPSA, son dönemde attığı stratejik adımlarla yalnızca üretim kapasitesini değil, iş modelini de dönüştürüyor. Ana iş kollarındaki üretim gücünü ve teknik uzmanlığını koruyarak büyüyen şirket, ileri malzeme teknolojileri ve mühendislik çözümlerine yaptığı yatırımlarla faaliyet alanını genişletti. EPSA, son gerçekleştirdiği yatırımlarla desteklediği üretim altyapısı ve Ar-Ge kabiliyeti sayesinde, farklı sektörlere entegre çözümler sunan yüksek katma değerli bir yapıya dönüşüyor.

EPSA Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, yalnızca üretim yapan bir şirket değil, farklı sektörlere çözüm geliştirme kabiliyeti yüksek bir sanayi şirketine dönüştüklerini belirtti. Özdemir, “Farklı sektörlerin ihtiyaçlarına özel çözümler üreten bir yapı kuruyoruz. İnşaat ve yapı sektörünün yanı sıra otomotivden beyaz eşyaya, savunma sanayiden ısıtma soğutma sistemlerine dek farklı sektörlere yüksek katma değerli çözümler sunan güçlü bir üretim altyapısına sahibiz. Amacımız, güçlü olduğumuz yalıtım ve yapı kimyasalları alanını merkezde tutarak, bilgi birikimimizi yeni nesil malzemeler ve mühendislik çözümleriyle farklı sektörlere taşıyabilmek” dedi.

Yalıtım ve yapı kimyasalları büyümenin merkezinde

EPSA, yalıtım ve yapı kimyasalları ürün grubunu büyüme stratejisinin merkezinde tutmaya devam ediyor. Su yalıtım sistemlerinden seramik yapıştırıcılarına, derz dolgularından epoksi ve poliüretan esaslı ürünlere kadar uzanan geniş ürün gamı, şirketin hem iç pazarda hem de ihracatta rekabet gücünü destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor. Şirketin ana faaliyet alanının yalıtım ve yapı kimyasalları ürün grubu olduğunu ve bu alanın EPSA’nın en güçlü kası olmaya devam ettiğini vurgulayan Özdemir, yapı kimyasallarının yalnızca tamamlayıcı değil, yapının performansını doğrudan etkileyen kritik bir bileşen olduğuna dikkat çekti.

Özdemir, “Yapı kimyasalları, yapıların kullanım ömrünü uzatan, dayanıklılığını artıran ve bakım maliyetlerini azaltan sistemlerdir. Özellikle su yalıtımı, betonarme yapılarda donatı korozyonunun önlenmesi ve yapısal dayanımın korunması açısından kritik bir rol oynar. Biz bu alanda bitüm, çimento ve reçine esaslı sistemlerle farklı uygulama ihtiyaçlarına cevap verebilen çözümler geliştiriyoruz. Doğru bir su yalıtımı uygulaması, yapı ömrünü onlarca yıl uzatır ve bakım maliyetlerini ciddi şekilde azaltır. Bu nedenle su yalıtımı artık bir tercih değil, zorunluluktur” şeklinde konuştu. Özdemir, yalıtımın enerji verimliliği, iç mekân konforu, yapı sağlığı ve uzun ömür açısından kritik bir parametre olduğuna işaret etti. Şirket, yaklaşık 200’e yakın ürün portföyüyle, temel ve perdelerde su yalıtımı, çatı sistemleri, ısı yalıtım sistemleri ve kaplama altı çözümler gibi farklı uygulama alanlarına yönelik entegre ürün sistemleri geliştiriyor.

Ar-Ge ve ileri malzeme teknolojileri dönüşümün ana unsuru

EPSA’nın son dönemde öne çıkan en önemli başlıklarından biri, Ar-Ge ve ileri malzeme teknolojilerine yaptığı yatırımlar oldu. Bursa TEKNOSAB’da hayata geçirilen yeni üretim yatırımıyla birlikte EPSA, EPP (Expanded Polypropylene) tabanlı üretim kabiliyeti kazanarak ileri malzeme teknolojileri alanında önemli bir adım attı. EPP, hafifliği, darbe emiciliği, yüksek enerji sönümleme kapasitesi ve çoklu darbe dayanımı gibi özellikleriyle özellikle otomotiv endüstrisi, dayanıklı tüketim ürünleri, koruyucu ambalaj sistemleri, endüstriyel taşıma çözümleri, savunma sanayi gibi alanlarda stratejik bir malzeme olarak öne çıkıyor. Özdemir, bu yatırımı şu şekilde değerlendirdi: “Eskişehir’deki üretim altyapımızla uzun yıllardır başta beyaz eşya sektörü olmak üzere farklı sektörlerde dünyanın önde gelen üreticilerine hafif, dayanımlı ve yüksek koruma sağlayan ambalaj çözümleri sunuyoruz. EPP yatırımı ise bu deneyimi daha ileri bir mühendislik seviyesine taşıyan önemli bir adım oldu bizim için. Bu alanda amacımız, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel tasarlanmış, hafif, dayanıklı ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek. Bu yaklaşımımızla hem mevcut ürün gamımızı güçlendiriyor hem de yeni pazarlara açılmayı hedefliyoruz.”

Elektrikli araçlar ve yeni pazarlar radarında

EPSA, ileri malzeme teknolojileri alanındaki yatırımlarını yalnızca mevcut sektörlerle sınırlı tutmayarak, gelişen teknolojilerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm geliştirme perspektifiyle ele alıyor. Bu kapsamda şirket, özellikle, elektrikli araçlara yönelik hafif ve darbe emici komponentler, enerji verimliliğini destekleyen sistem çözümleri ve özel tasarım endüstriyel ambalaj uygulamaları gibi alanlarda çözüm geliştirme kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik ve uzun vadeli büyüme yaklaşımı

Büyümesini yalnızca hacim artışıyla değil, sürdürülebilirlik ve katma değer ekseninde şekillendiren Epsa, ısı yalıtım çözümleriyle binalarda enerji tüketiminin azaltılmasına katkı sağlarken, yapı kimyasallarıyla yapıların ömrünü uzatan ve endüstride de malzeme verimliliğini artıran bir değer zinciri oluşturuyor. Özdemir, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik artık yapı sektörünün ayrılmaz bir parçası. Biz de ürün geliştirme süreçlerimizde bu kriterleri önceliklendiriyoruz. Daha az kaynakla daha yüksek performans sunan çözümler geliştirmek, önümüzdeki dönemde en önemli odak alanlarımızdan biri olacak” ifadelerini kullandı.

EPSA, yeni alanlara açılırken mevcut uzmanlık alanlarından uzaklaşmayan, aksine bu alanları güçlendirerek büyüyen bir strateji izliyor. Yalıtım ve yapı kimyasalları alanındaki güçlü bilgi birikimini koruyarak, bunu ileri malzeme teknolojileri ve mühendislik çözümleriyle destekleyen şirket, kontrollü ve sürdürülebilir bir büyüme modeli benimsiyor. Nurcan Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı: “Bizim için önemli olan hızlı büyümek değil, doğru alanlarda, doğru yatırımlarla ve sürdürülebilir bir şekilde büyümek. Yalıtım ve yapı kimyasalları alanındaki gücümüzü koruyarak, bu temelin üzerine yeni teknolojiler de yeni başarılar inşa etmeye devam edeceğiz. Güçlü olduğu alanlardan vazgeçmeden, bu gücümüzü yeni teknolojilerle büyütmek için çalışmayı sürdüreceğiz.”