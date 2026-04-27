EPSA yalıtımda ileri malzeme teknolojileriyle büyüyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Yalıtım ve yapı kimyasalları sektörünün köklü üreticilerinden EPSA, ana faaliyet alanındaki üretim gücünü koruyarak katma değerli büyüme stratejisini yeni yatırımlarla destekliyor. Şirket, özellikle yapı sektörüne yönelik geliştirdiği su yalıtımı, ısı yalıtımı ve yapı kimyasalları çözümlerini ileri malzeme teknolojileriyle güçlendirirken, üretim altyapısını da yeni nesil uygulamalara uygun hale getiriyor.

EPSA Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, şirketin yalnızca üretim yapan bir yapıdan çıkarak farklı sektörlere çözüm geliştiren bir sanayi şirketine dönüştüğünü belirterek, “Yalıtım ve yapı kimyasalları alanındaki uzmanlığımızı korurken, bilgi birikimimizi yeni nesil malzemeler ve mühendislik çözümleriyle farklı sektörlere taşıyoruz” dedi.

Yapı performansında kritik bileşen: Yapı kimyasalları

Şirketin büyüme stratejisinin merkezinde yapı kimyasalları ürün grubu bulunuyor. Su yalıtım sistemlerinden seramik yapıştırıcılarına, derz dolgularından epoksi ve poliüretan esaslı ürünlere kadar genişleyen ürün gamı, EPSA’nın hem iç pazarda hem de ihracatta rekabet gücünü destekliyor. Yaklaşık 200 ürünlük portföy; temel ve perde yalıtımı, çatı sistemleri, ısı yalıtımı ve kaplama altı uygulamalarına yönelik entegre çözümler içeriyor.

Özdemir, yapı kimyasallarının yapı performansını doğrudan etkileyen kritik bir bileşen olduğuna dikkat çekerek, su yalıtımının özellikle betonarme yapılarda dayanıklılığı artıran temel unsurlardan biri olduğunu vurguladı. Bitüm, çimento ve reçine esaslı sistemlerle farklı uygulama ihtiyaçlarına cevap verdiklerini belirten Özdemir, doğru su yalıtımı uygulamalarının yapı ömrünü onlarca yıl uzattığını ve bakım maliyetlerini önemli ölçüde azalttığını ifade etti.

Yeni üretim tesisi devrede

EPSA’nın son dönemde öne çıkan yatırımlarından biri ise TEKNOSAB’da devreye alınan yeni üretim tesisi oldu. Bu yatırımlayla şirket, EPP (Expanded Polypropylene) tabanlı üretim kabiliyeti kazanarak ileri malzeme teknolojileri alanında yeni bir aşamaya geçti. Hafifliği, darbe emiciliği ve enerji sönümleme kapasitesiyle öne çıkan EPP; otomotiv, dayanıklı tüketim, koruyucu ambalaj ve endüstriyel taşıma çözümlerinde stratejik malzeme olarak değerlendiriliyor.

Şirket, bu yeni üretim kabiliyetiyle yapı malzemeleri alanındaki teknik uzmanlığını farklı sektörlere taşıyarak elektrikli araçlar için hafif komponentler, enerji verimliliğini destekleyen sistemler ve özel tasarım endüstriyel ambalaj çözümleri üzerinde de çalışıyor.

Sürdürülebilirlik ekseninde büyüme

EPSA, büyümesini yalnızca kapasite artışıyla değil sürdürülebilirlik ekseninde şekillendiriyor. Isı yalıtımı çözümleriyle binalarda enerji tüketiminin azaltılmasına katkı sağlayan şirket, yapı kimyasallarıyla yapı ömrünü uzatan ve kaynak verimliliğini artıran bir değer zinciri oluşturmayı hedefliyor. Nurcan Özdemir, “Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik artık yapı sektörünün ayrılmaz bir parçası. Daha az kaynakla daha yüksek performans sunan çözümler geliştirmek önümüzdeki dönemin en önemli odak alanlarından biri olacak” dedi.