Erciyes'te 3 milyonu aşan ziyaretçi sayısı ile rekor kırıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlediği Kış Spor Festivali; iki gün boyunca spor, eğlence ve rekabet dolu anlara sahne oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış turizminin amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleştirdiği Kış Spor Festivali ile şehre bir kez daha hareket ve heyecan kattı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde hayata geçirilen vizyoner yatırımlar ve master plan istikametinde dünya standartlarına kavuşan Erciyes, 14-15 Şubat tarihlerinde spor ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen şenliğin ilk gününde Erciyes Dağı’nın karlı zirvesinde adeta büyük bir coşku ve heyecan yaşandı.

Ritim gösterileriyle tempo tutuldu, Spor A.Ş. organizasyon ekibinin sahne performanslarıyla enerji yükseldi. Dünyanın en büyük voleybol topuyla yapılan dev maç, katılımcılara hem eğlenceli hem de unutulmaz anlar yaşattı. Karda yakartop, slackline, lazer run, balon futbolu, çuval yarışı, halat çekme, kar voleybolu, lastik yuvarlama yarışı, snowball (kar topu) yarışı ve labirent oryantiring parkuru gibi birbirinden renkli etkinlikler festival alanını adeta açık hava spor parkına dönüştürdü. Güneş battıktan sonra ise tempo düşmedi. Erciyes Kayak Okulu öğrencilerinin gerçekleştirdiği gece kayağı gösterisi, ışıklar altında görsel bir şölen sundu. Genç sporcuların pistlerdeki performansı, Erciyes’in uluslararası standartlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Festivalin ikinci gününde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç etkinlik alanını ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Ailelerle sohbet eden, çocuklarla yakından ilgilenen ve genç sporcuları tebrik eden Başkan Büyükkılıç, Erciyes’in Kayseri’nin vizyon projelerinden biri olduğunu vurguladı.

Ziyaretçi sayısı 3 milyonu aştı

Başkan Büyükkılıç, festival alanında yaptığı konuşmada, bu yıl da bereketli kar yağışıyla birlikte Erciyes’te yoğun bir hareketlilik yaşandığını belirterek, 18 Aralık’tan bu yana ziyaretçi sayısının 3 milyonu aştığını açıkladı. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından misafirleri ağırladıklarını ifade eden Büyükkılıç; Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Gaziantep, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 81 ilin tamamına yakın şehirden ve yurt dışından gelen ziyaretçilere teşekkür etti.

Erciyes’in haşmeti ve bereketiyle misafirlerini karşıladığını dile getiren Büyükkılıç, Mimar Sinan’ın Süleymaniye Camii eserine ilham kaynağı olan Erciyes’in, bugün de milyonları zirvede buluşturmaya devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu güzel ortamı paylaşan, onurlandıran dostlarımızı saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. İyi ki varsınız, bugün eğlenme, keyifli ortamda bu güzel imkânlardan yararlanma günü. 18 Aralık’tan bu yana 3 milyonu geçen ziyaretçi sayısıyla, Mimar Sinan’ın Süleymaniye Camii eserine ilham olan Erciyes’imiz sizleri haşmetiyle, bereketiyle sizleri selamlıyor. İyi eğlenceler diliyorum."

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Büyükkılıç, festivale katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek, organizasyonun her yaştan katılımcıyı sporla buluşturduğunu dile getirdi. Başkan Büyükkılıç’a, Erciyes ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ve Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da eşlik etti. Festival boyunca katılımcılara sıcak çorba, salep ve sucuk ekmek ikramı yapılarak soğuk havada içler ısıtıldı.

Kayseri, ACES Europe tarafından verilen Altın Bayrak ödülü ile '2024 Avrupa Spor Şehri' unvanını kazanırken, 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı sürecini de sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Kış Spor Festivali ise hem sportif çeşitliliği hem de sosyal yönüyle örnek bir organizasyon olarak dikkat çekti.