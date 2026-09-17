Erdal Bahçıvan’dan İstanbul OSB Başkanlarına teşekkür: Sanayiden ve üretmekten asla vazgeçmeyeceğiz

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul’daki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlarıyla Odakule’de düzenlenen teşekkür yemeğinde bir araya geldi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde, İSO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar’ın da yer aldığı dün akşam Odakule binasında gerçekleşen buluşmaya; Beylikdüzü OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Keleşoğlu, Birlik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Telli, Biyoteknoloji İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Dudullu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Murat Önay, İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, Tuzla OSB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bilal Hancı ve OSBÜK Denetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Deri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsal katıldı.

İSO’daki 13 yıllık Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin ardından 26 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek oda seçimlerinde aday olmayacağını açıklayan Erdal Bahçıvan, sanayi dünyasının önde gelen temsilcilerini ağırladığı davette, görevlerin geçici olduğunu ancak sanayiye ve üretime hizmet sevdasının hayat boyu süreceğini vurguladı.

“Bu ülke için değer yaratan sanayiciye katkı sunmak en kıymetlisi”

Görev süresi boyunca kendisine verilen kıymetli destekler için tüm OSB başkanlarına teşekkür eden İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, konuşmasında veda etmenin gururunu dostlarıyla paylaşmanın önemine değinerek şunları söyledi:

“İnsan için en büyük gurur, başlarken değil, veda ederken dostlarıyla bir arada olabilmektir. Görevler neticede birer emanettir. İSO emanetini taşımak, hayatım boyunca gururla hatırlayacağım büyük bir vesile oldu. Bizler sanayiden, üretmekten keyif alan, dertleri çözmeyi kendimize görev edinen insanlarız. Kendi işimizin, ailemizin yanında alın terine, üretene ve bu ülke için değer yaratan sanayiciye katkı sunmak sivil toplum işlerinin en kıymetlisidir. O nedenle iyi ki sanayiciyiz. İyi ki sanayiciye hizmet etmek için bir aradayız.

İSO gibi kurumlar; kolay kurulmuş ve kolaylıkla bu noktalara gelmiş kurumlar değil. Bu nedenle İSO’yu, kurumla aynı çizgi ve anlayışa sahip arkadaşlara emanet etmek ve geleceği taşımak bizim için başka bir sorumluluk.

Seçimlerde başkan adaylığını açıklayan Ender Yılmaz arkadaşımızla yıllardan bu yana ve son dört yılda da Meclis Başkanı olarak birlikte görev yapıyoruz. Konumuyla, sanayiciliğiyle, kişiliğiyle, iş yapış şekliyle etiğiyle bu işi kaldırabilecek birisi olması da bana ayrı bir huzur veriyor. Görevler bitse de dostluğumuz ve sanayimize olan sevdamız devam edecek; bundan sonra da daha sık bir araya gelip dertleşmeye devam edeceğiz.”

OSB Başkanlarından Erdal Bahçıvan’a teşekkür ve destek

Davete katılan İstanbul OSB Başkanları, Bahçıvan’ın 13 yıllık liderliğine, zarafetine ve sanayiye kattığı değerlere dikkat çekerek şunları ifade etti:

Adnan Keleşoğlu (Beylikdüzü OSB YK Başkanı):

“13 yıldır birlikte çalışıyoruz. Ne zaman bir sorunumuz olsa Erdal Başkan her zaman arkamızda durdu, Bakanlıklar nezdinde bize rehberlik etti. İnsanlığı ve sanayici birikimiyle her zaman örnek alacağımız bir liderdir.”

Şenol Telli (Birlik OSB YK Başkanı):

“Zarafeti, iletişime açık duruşu ve samimiyetiyle sanayi hayatımızda çok özel bir yere sahip. Bu ayrılık sadece şeklen ve statüsel bir ayrılıktır; zihnen ve kalben her zaman bizimle olacağını biliyoruz.”

Dr. Ercan Varlıbaş (Biyoteknoloji İhtisas OSB YK Başkanı):

“Sayın Başkanımız nezaketi, seviyeli yaklaşımı ve verimli çalışma disipliniyle her zaman hatırlanacaktır. Birlikte olduğumuz dönemlerde verimli çalışmalar yaptık.”

Bahri Murat Önay (Dudullu OSB YK Başkanı):

“Çok zor bir konjonktürde Sanayi Odası Başkanlığı yapmak ayrı bir sıkıntıydı ama Erdal Başkan bunu çok güzel idare etmesini bildi. İSO bu dönemde harika işlere imza attı.”

Mehmet Mutlu (İkitelli OSB YK Başkanı):

“Erdal Başkanımız engin tecrübesi ve vizyonuyla sanayimiz ve ülkemiz için çok kıymetli bir insan. Vaktinin birçoğunu bu işlere ayırdı. Faydalı olma noktasında da çok büyük işlere imza attı. Bu zorlu enflasyonist ortamda Başkan olarak kalmasını arzu ederdik ancak bu bir bayrak yarışı. Bundan sonra da farklı noktalarda ülkemize faydalı işler yapması taraftarıyım. Ülkemizin böyle sanayicilere ihtiyacı var. Kendisinin engin tecrübesini ve sanayiye olan faydasını yakından takip ediyoruz.”

Recep Bilal Hancı (Tuzla OSB YK Başkanı):

“Mevzuat ve uygulama yönetmelikleri dahil olmak üzere OSB’lerimizin gelişimine sunduğu büyük katkılar için kendisine yürekten teşekkür ediyorum.”

Ömer Ünsal (OSBÜK Denetim Kurulu Üyesi / İstanbul Deri OSB YK Üyesi):

“Aday olmaması sanayimiz için bir kayıptır ancak alt kademelere yol açması da onun ne kadar pozitif ve vizyoner olduğunu gösteriyor. İnandığı doğruları her koşulda açıkça söyleyen net duruşu için kendisine müteşekkiriz.”