Erdoğan 50 milyar TL olarak duyurmuştu: Bankalar deprem yardımlarını açıklıyor

Türkiye, deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bankalar da maddi ve ayni yardımlara ilişkin detay vermeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bankaların 2022 kârlarından toplam 50 milyar lirayı deprem bölgesine tahsis edeceklerini duyurmuştu.

İş Bankası, afetzedelere verilecek desteğe katkı sunmak için bölgedeki yardımları organize eden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) toplam 1 Milyar TL bağış yapma kararı aldı.

İş Bankası, bölgede depremden olumsuz etkilenmiş gerçek kişiler ile KOBİ’ler ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmeler için hazırlanan 10 milyar TL büyüklüğündeki kredi destek paketleri kapsamında, depremin etkili olduğu illerde 6 ay ödemesiz, 36 aya kadar vadeli bölgeye özel, avantajlı faiz oranıyla kredi kullandıracak.

Akbank yaptığı açıklamada afet bölgesi için bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalara ilaveten 650 milyon TL destek vereceğini açıkladı. Deprem felaketinden en fazla etkilenen illerde (Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay) hesabı bulunan veya bu illerde yaşayan kredi kartı, tüketici kredileri sahibi olan Akbank müşterilerinin ödemeleri faizsiz olarak erteleniyor. Finansal destek kapsamında ayrıca yine bu illerde yaşayan Akbank müşterilerinin ticari kredilerini de öteleme imkanı sunuluyor.

Yapı Kredi Bankası ise sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaya göre AFAD’da 580 milyon lira yardım yapacak.

Dayanışma paketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, konuya ilişkin dün şöyle konuşmuştu: Bankacılık sektörümüz, Hazine ve Maliye Bakanlığımız öncülüğünde 2022 karlarını yüzde itibariyle belli bir oranını şu an itibariyle 50 milyar lira civarında bunları dayanışma paketi olarak depreme tahsis ettiler. Bu meblağ depremzedeler için yapılacak çalışmalarda kullanılacaktır.