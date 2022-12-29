Erdoğan, 7 maddelik 'bilişim destek' paketi açıkladı

Maruf BUZCUGİL

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hedef 1 Milyon İstihdam adlı projeye ilişkin değerlendirme toplantısında, bilişim sektöründe yeni yatırım ve istihdamın artırılmasını sağlayacak 7 maddeden oluşan bir paket açıkladı. 200 milyar liralık KGF destek paketinin 4 milyar lirasını teknoloji destek paketi oluşturacak, 1 milyar lira da KOBİ’lerin dijital dönüşümü için kullandırılacak. Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Merkezi personelinin tamamı uzaktan çalışma yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 7 maddelik paketin detayları şöyle:

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmı teknoloji destek paketi olacak. Bu paketle teknoloji odaklı yatırım, blok zincir, yapay zeka, akıllı şehir alanında KOBİ’ler desteklenecek.

1 milyar lira kefalet limitiyle KOBİ‘lerin dijital dönüşüm süreci tamamlanacak. Personel desteği, internet altyapısı kurulumu ve kiralama giderleri, donanım desteği, yazılım lisans gideri desteklenecek.

Veri merkezi sektörünü geliştirmek, uluslararası veri merkezi ve bulut işletmecilerini çekmek amacıyla mali teşvik ve mevzuat çalışması yapılıyor.

Ar-Ge merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlanacak.

Kamuda görev yapan bilişim personeli sayısı 2023’de ciddi oranda artacak.

Kamu bankaları, bilişim alanındaki girişimlere 6 ay geri ödemesiz girişimci kredisi verilecek.

İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam sektörlerine aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız.

Başvuru sayısı 1 milyon 96 bin oldu

Erdoğan, geçen yıl başlatılan “Hedef 1 Milyon İstihdam” projesinin uygulama sonuçlarına ilişkin de bilgiler verdi. 1 milyon yazılımcı istihdamını öngören projenin 5 ayrı bakanlık tarafından uygulandığını ifade eden Erdoğan, TOBB’un da paydaş olarak katıldığı süreçte 1 milyon 96 bin 566 kişinin eğitim aldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bankacılık, finans, telekomünikasyon, e-ticaret başta olmak üzere bir çok önde gelen şirketle işbirliğine gidildiğini belirtirken, “En büyük şirketlerin arasında olduğu 237 şirket 500 den fazla iş ilanına 10 binden fazla genç başvuru yaptı. Kamu bankalarıyla yapılan işe alım yarışmalarında başarılı olanlar göreve başladılar” ifadelerini kullandı.

100 bin yeni girişimci

Ar-Ge merkezleri, teknopark, kuluçka merkezi, tersine beyin göçü teşvikleriyle önemli yere gelindiğini belirten Erdoğan, Ulusal Teknoliji Girişimciliği Stratejisiyle 2030 yılına kadar bu alanda 100 bin yeni girişimci katılması yönündeki kararlılıklarını ilan ettiklerini bildirdi.

İstihdamda 31 milyonu geçerek tarihin en büyük rakamına ulaşıldığının altını çizen Erdoğan, son 1 yılda sağlanan 1.5 milyon yeni istihdamın da uygulanan ekonomik programın gücüne işaret ettiğini anlattı.

Nebati: Desteklerimizle 6 unicorn çıkardık

Türkiye Ekonomi Modeli’nin yaklaşık 1 yıl önce uygulanmaya başlandığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de küresel resesyon riskine rağmen Türkiye’nin; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümede dünyadan pozitif ayrışmayı başardığını anlattı.

İstihdam daralmasına yol açacak uygulamalardan kaçındıklarını ifade eden Nebati, finansmana erişimde sıkıntı yaşayan erken aşama şirketlerini destekleyerek girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağladıklarını söyledi.

Girişimcilere, gençlere ve esnafa verilen destek paketlerinden bahseden Nebati, bilişim ve yazılım alanındaki girişimcilere de önemli destekler sağlandığını dile getirdi.

Nebati bu çalışmalar sonucunda, 6 unicorn çıkarma başarısı yakalandığının altını çizdi.