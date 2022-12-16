Erdoğan: Amacımız Türkiye'yi doğal gaz referans fiyatlarının belirlendiği merkeze dönüştürmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, "Açılışla birlikte Silivri Avrupa'daki en büyük yer altı gaz depolama tesisi haline gelmiştir. Tesisimiz ülkemizin en yoğun tüketiminde dahi talebin dörtte birini tek başına karşılayabilecektir." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"20 yıla sığdırdığımız asırlık işlere harcadığımız emeklerimizin meyvelerini toplamaya başlayarak, ülkemizi en üst lige çıkartacağımız yeni döneme giriyoruz."

Erdoğan, "Bugün Türkiye, kendi vatandaşlarına ve sanayisine sunduğu enerji hizmetiyle dünyanın 17'nci büyük arzına sahip ülkesidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Amacımız, ülkemizi en kısa sürede doğal gaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmektir. Enerji vizyonumuzu, 2053'te birincil kaynaklarda dışa bağımlılığımızı yüzde 71'den yüzde 13'e indirecek şekilde belirledik." diye konuştu.