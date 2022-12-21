Erdoğan, asgari ücreti açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti öğle saatlerinde açıklaması bekleniyor.

Merakla beklenen asgari ücrete ilişkin son toplantı Beştepe'de gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir araya geldi.

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin'le görüşeceğini açıklamış ve yarın (Perşembe günü) asgari ücreti açıklayacağını söylemişti.

Erdoğan, Türk-İş'in 9 bin lira olan teklifiyle ilgili de "Öyle herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor. Bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfedir. Bunların hepsini bir düşüneceğiz" ifadelerine yer vermişti.