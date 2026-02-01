Erdoğan: Bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye çıkardık

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"nde konuştu.

Eğitimden sağlığa, teknolojiden savunma sanayine her alanda başarıdan başarıya koştuklarını, başkalarıyla değil, her zaman kendileriyle yarıştıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "Hep daha iyisini, daha güzelini, ilerisini hedefledik. Eski Türkiye'yi bilen herkes bugün şu gerçeği kabul ediyor: İktidarlarlarımızın başarı hikayesi yazdığı, Türkiye'ye çağ atlattığı, Türkiye'nin makus talihini değiştirdiği alanların en başında ulaştırma vardır. Kara, hava, deniz yolları ulaşımında bir yandan proje ve yatırımlarımızla altyapıyı güçlendirirken diğer yandan yolcu sayısını en yüksek seviyelere getirdik. Biliyorsunuz 10 gün önce Ankara'da Esenboğa Havalimanı'mızın üçüncü pistiyle yeni kule ve tamamlayıcı tesislerin açılışını gerçekleştirdik. İstanbul Havalimanı'mız dünyanın en gözde havalimanlarından biri olarak kendi alanında küresel bir markaya dönüştü. Deniz ulaşımında daha önce hayal dahi edilemeyen projeleri hayata geçirdik. Kara yolu ulaşımında ise adeta destan yazdık. Bakın şuraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Göreve geldiğimizde bölünmüş yol uzunluğumuz ne kadardı? Sadece 6 bin 101 kilometreydi. Yalnızca 6 vilayetimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıydı. Tek gidişli gelişli yollarda milletimizin ömründen ömür gidiyordu. Türkiye'ye yakışmayan, milletimize yakışmayan bu tabloyu değiştirdik. Hiç vakit kaybetmeden çalışmaları başlattık ve 23 yılda bölünmüş yollarla birbirine bağlanan il sayımızı 77'ye, bölünmüş yol uzunluğumuzu ise tam 30 bin 49 kilometreye çıkardık. İşte bugün de bölünmüş yollarımızın 30 bininci kilometresinin kurdelesini sizlerle birlikte kesmenin heyecanı içindeyiz."

Erdoğan’dan satırbaşları

■ (Ana muhalefet) Onlar iş yapmaktan, eser üretmekten acizler. Onlar, millete ufuk çizmekten, vizyon kazandırmaktan acizler. Onlar, taş üstüne taş koymaktan acizler. Para kuleleri, baklava kutuları, rüşvet çarkları dışında 'İşte bizim eserimiz.' diyebilecekleri hiçbir icraatları yok.

■ Yol kusurundan kaynaklanan kaza oranını neredeyse sıfıra indirdik. İşte bunun değeri, maliyeti, kazancı parayla ölçülemez. Önüne geçilen her kaza, kurtarılan her hayat bizim için dünyalara bedeldir. Milletimizin şöyle yüreğinden koparak ettiği 'Allah razı olsun.' duası her türlü makamın, rütbenin katbekat üstündedir. Gelecek nesillere yol kusurundan kaynaklı trafik kazalarının asgari düzeye indiği güvenli bir Türkiye inşa etmenin sevinci içindeyiz.

■ Belediyeler üzerinden bir Deli Dumrul düzeni kurup önlerine geleni haraca bağlamışlar. Belediyeye işi düşenin adeta iliğini kurutmuşlar. Yola, köprüye, kavşağa, metroya, otobüse harcanması gereken kaynakları iç edip orada, burada keyif sürmüşler.