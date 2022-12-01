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Erdoğan: Büyüme rakamları, doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir

Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022 yılı 3. çeyrek büyüme rakamları, doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir." dedi.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022 yılı 3. çeyrek büyüme rakamları, doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir." dedi.

 

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