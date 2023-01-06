Erdoğan: Çiftçiye 250 bin liraya kadar kredi verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na katılıyor.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Çiftçiden tüketiciye uzanan aşamanın hiçbir halkasını atlamadan, sistemi bir bütün olarak geliştirecek adımlar atıyoruz." dedi.

Erdoğan, "İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'ni uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "(Çiftçi Destek Kredisi) Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır." dedi.

Erdoğan, "İkinci müjdemiz, Tarımsal KOBİ Kredisi'dir. Kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışındaki yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "(Tarım Borç Transferi Kredisi) Üst limiti 5 milyon lira olacak bu kredinin de faiz oranı yüzde 9,75 ve vadesi 60 aydır." dedi.

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