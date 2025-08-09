Erdoğan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, ekonomideki son gelişmeler ve kritik konular masaya yatırıldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, ekonomideki güncel gelişmeler detaylı şekilde değerlendirildi. Toplantıya ilişkin konuşan eski AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci, görüşmenin ekonomiye ilişkin önemli konuların ele alındığı bir buluşma olduğunu iddia etti.