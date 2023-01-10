Erdoğan: Esnaf kredi paketi limitini 150 milyar liraya çıkarıyoruz

ANKARA (EKONOMİ) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Esnafla buluşma’ programında yaptığı konuşmada, 100 milyar lira olan esnaf kredi paketi limitini 150 milyar liraya çıkardıklarını söyledi.

Cumhuriyetin 100. Yılında 100 milyar lira esnaf kredisi parolasıyla hayata geçirdikleri destek paketinden 136 bin esnafın yararlandığı bilgisin veren Erdoğan, “Yaklaşık 3 ay gibi kısa sürede, 45 milyar liraya ulaşan kredi kullanım miktarı artıyor. Esnafın büyük teveccüh gösterdiği paketin limitini 50 milyar ilave ile 150 milyar liraya çıkarıyoruz” dedi.

Erdoğan, ayrıca birinci ve ikinci risk grubunda bulunan esnaf başına 500 bin lira kredi üst limitinden kullandırılan desteğin, diğer risk grubundaki esnafa da Haziran sonuna kadar yararlanma imkanı getirdiklerini bildirdi.

Kart limiti 150 bin liraya çıkıyor

Halkbank Paraf Troy kredi kartı bulunan esnafın kredi kartı harcamalarına 3 ay ödemesiz 12 ay vade ve yüzde 9.75 faiz imkanı sağladıklarını söyleyen Erdoğan, “Paraf Troy esnaf kartı olanlar, hammadde, malzeme benzeri alımlarında kredi kartı üst limitini yüzde 50 artırarak 150bin liraya yükseltiyoruz” diye konuştu.