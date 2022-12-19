Erdoğan: Firmalara en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kefalet sağlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kadın Emeği Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan, "Kadın girişimcilerimize ve kadın kooperatiflerimize 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kadınlarımızın ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarının hepsinde olduğu gibi son 20 yılda hayata geçirdiğimiz reformların tamamında emeği vardır."

Erdoğan, yeni destek paketiyle ilgili şunları kaydetti:

"Yeterli teminata sahip olmayan ama kredibilitesi yüksek firmalarımıza en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kefalet sağlıyoruz. İşletmeden projeye, enerjiden teknolojiye, dijital dönüşümden konuta geniş yelpazeye yayılan yeni destek paketimizin hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Başörtüsü) Kimlerin kadın haklarının istismarcısı olduğu kimlerin de kadınların haklarına samimiyetle sahip çıktığı bu süreçte bir kez daha belli olacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, hiçbir zaman kız evladımızın fiziki ve ruhi olgunluğa erişmeden, hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, tasvip etmiyoruz. Çocuk yaşta cinsel istismar, ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir. LGBT denilen olay, bizim kitabımızda yok. Fakat CHP'nin kitabında var mı? Var. Diğer yavru muhalefetin kitabında var mı? Var."

Nebati: 250 milyar liralık finansman sağlanacak

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Erdoğan'ın açıklaması üzerine twitter hesabından yaptığı duyuruda, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında KOBİ'lere başlangıçta 200 milyar TL kefalet imkanı karşılığında yaklaşık 250 milyar TL'lik finansman sağlanacağını bildirdi.