Erdoğan: Fırtına obüsü sayısı 140'a çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan konuşmasında, fırtına obüslerinin sayısını önümüzdeki dönemde yeni teslimatlarla toplamda 140'a kadar çıkaracaklarını açıkladı.

Erdoğan, "Bugünkü teslimat sonrasında işin aslını bildikleri halde ısrarla yalan söyleyenlerin milletimize olan özür borçlarını ifa etmeleri gerektiğine inanıyorum." dedi.

Erdoğan, "2002'de savunma sanayii sektöründe sadece 56 firma faaliyet gösterirken bugün bu sayı 2 bini aştı." diye konuştu.

Erdoğan, "Bundan 20 yıl önce sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımız, geçen sene 4 milyar 400 milyon dolarla rekor kırdı." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Savunma sanayiinde araştırma geliştirmeye ayrılan bütçenin yıllık 49 milyon dolardan, 1,5 milyar dolara yükseldiği günlere kavuştuk." dedi.