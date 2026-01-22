Erdoğan: Hayat pahalılığının azaldığı daha fazla hissedilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ekonomi gündemine ilişkin mesajlar verdi. Hayat pahalılığıyla mücadelede gelinen noktaya değinen Erdoğan, uygulanan politikaların etkilerinin önümüzdeki süreçte daha belirgin hale geleceğini ifade etti.

Erdoğan, enflasyonla mücadelede kararlılığın sürdüğünü vurgulayarak, “Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek” dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

"TÜGİK 7. Olağanüstü Genel Kurulu vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Genel Kurulun ülkemiz, iş dünyamız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizlerin şahsında gerek ülkemizde gerekse yurt dışında faaliyetlerini sürdüren iş insanlarımıza, müteşebbislerimize, yatırımcılarımıza ve tüm emekçi kardeşlerimize buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ekonomimizin büyümesi ve Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunan üretim, istihdam, yatırım ve ihracatımızın bu seviyelere ulaşmasında payı olan herkese canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. TÜGİK Genel Başkanlığı görevini 16 yıl boyunca başarıyla sürdüren Erkan Güral kardeşime, yönetim kurulu üyelerine, kuruluşumuzun tüm mensuplarına ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. "

"Türkiye’ye tarihinin en büyük başarılarının tattırdık"

"Tek parti döneminin zorlukları içinde satırlara dökülen bu tahayyülü bugün hamdolsun fazlasıyla gerçeğe dönüştürmeyi başardık. Demokrasiden hak ve özgürlüklere enerjiden eğitime sağlıktan turizme kadar aklınıza gelebilecek her başlıkta Türkiye’ye tarihinin en büyük başarılarının tattırdık. Uzun bir mücadele verdik. Sabırlı bir mücadele verdik. Fakat sonunda bize inanan bize güvenen istikbalini tam bir gönül huzuru içinde bizlere emanet eden milletimize mahcup olmamak için ne gerekiyorsa yaptık.

Şunu bir kez daha gururla ifade etmek istiyorum birileri hazmetmekte zorlansa da artık kendi teknolojisini üreten tasarlayan geliştiren ve bunları dünyaya ihraç eden bir Türkiye gerçeği var. Büyüme ve ihracat rakamlarında rekorlar kıran bir Türkiye gerçeği var."

TOGG artık Avrupa'da

"Şuraya özellikle dikkatinizi çekiyorum, 'fabrikası yok' dedikleri milli elektrikli aracımız TOGG ülkemizin yanı sıra artık Avrupa’daki yolları da süslüyor."

"Hayat pahalılığının azaldığı daha fazla hissedilecek"

"Asgari ücret desteğimizi 1270 liraya çıkardık. İstihdamını koruyan KOBİ'lerimize çalışan başına verdiğimiz aylık 2500 liralık desteği 3500 liraya yükselttik. Bu programa büyük ölçekli firmalarımızı da dahil ettik. İhracatçılarımıza bu sene 45 milyar lira hibe desteği vereceğiz. Hasıla kimseyi ayırmadan, kimseyi dışlamadan, ekonominin paydaşları arasında ayrım yapmadan herkese gereken desteği verdik. Bir dönem en büyük baş ağrımız olan enflasyon ve hayat pahalılığının da güzel sonuçlar aldığımızı görüyoruz. 2025 senesini yüzde 30,9 enflasyon oranıyla kapattık. İnşallah bu sene çok daha düşük oranları yakalayacağız. Enflasyonla mücadeleyi tek bir araçla değil, birbiriyle uyumlu ve birbirini tamamlayan kapsamlı politika adımlarıyla yönetiyoruz. Attığımız adımların etkisi mutfağa, pazara, kiraya daha fazla yansıyacak. Vatandaşlarımız hayat pahalılığının azaldığını günlük yaşamlarında daha fazla hissedecekler. İnşallah biraz daha rahatlayacaklar."

"Bunca yıl hep eserlerimizle, icraatlerimizle, projelerimizle konuştuk"

"Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz, hatta koşuyoruz. Bunu da öyle birilerinin ihsanıyla değil, önümüze çıkartılan engellere, ekonomimizi ve sanayimizi hedef alan kısıtlamalara rağmen başarıyoruz. Değerli kardeşlerim, çok değerli TİM camiası. Bunları gururla, mutlulukla, kıvançla söylerken şunun bilinmesini isterim ki biz burada asla hamaset yapmıyoruz. Hayal satmak, göz boyamak bizim siyasetimizde yeri olmayan bir tavırdır. Bizim buna zaten ihtiyacımız da yok. Çünkü biz yirmi üç yılını şanla, şerefle tamamladığımız iktidarlarımız boyunca yıl hep eserlerimizle, icraatlerimizle, projelerimizle konuştuk."

"Ekonomimiz geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüdü"

"Tüm karalamalara, kampanyalara karşın ekonomimiz geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüdü. Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı, gümrük tarifeleri üzerinden yürütülen ticaret savaşlarının tırmandığı, yakın çevremizde ve dünyada gerilimlerin hakim olduğu bir dönemde tam yirmi bir çeyrek boyunca kesintisiz büyümeyi başardık. Bu oranla Türkiye OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ekonomi oldu. 2025 yılının üçüncü çeyreğinde ekonomimizi tam 1 trilyon 538 milyar dolar düzeyine çıkartarak yeni bir rekora daha imza attık."

"2025'teki toplam mal ve hizmet ihracatımızı 396,5 milyar dolara ulaştırdık"

"Geçtiğimiz yıl toplam 273,4 milyar dolarlık mal ihracatıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Aynı dönemde hizmet ihracatımız 123,1 milyar doların üzerine çıktı. 2025'teki toplam mal ve hizmet ihracatımızı 396,5 milyar dolara ulaştırdık. Savunma ve havacılık ihracatında ise adeta devrim yaptık. 2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımızı 2025'te tam 40 kat artırarak 10 milyar 554 milyon dolara yükselttik."

"Maaş ve sigorta primi gibi kalemlerde özel sektörümüzü de rahatlatacak yeni destekler sağlayacağız"

"İşsizlik oranımız otuz bir aydır tek hanede seyrediyor. Sanayicilerimizin, üreticilerimizin, tarım, turizm, hizmet sektörümüzün şu an bizden temel beklentisi yetişmiş eleman ihtiyaçlarının karşılanması. Geçtiğimiz haftalarda açıkladığımız Gençliğin Üretim Çağı programıyla burada önemli bir açılım sağlıyoruz. GÜÇ adını verdiğimiz bu programda inşallah hem eğitim ve istihdam süreci arasındaki kopukluğu giderecek hem de üç yıl içinde üç milyon gencimizi iş hayatına doğrudan dahil edeceğiz. Maaş ve sigorta primi gibi kalemlerde özel sektörümüzü de rahatlatacak yeni destekler sağlayacağız."

"İhracatçılarımızın günlük reeskont kredi limitini 4,5 milyar liraya yükselttik"

"Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programının büyüklüğünü 500 milyar liraya çıkardık. Yüksek teknolojili üretim hedefleyenler için HİT-30 programını devreye aldık. İhracatçılarımızın günlük reeskont kredi limitini 4,5 milyar liraya yükselttik. İhracatçılarımıza 2025 yılında 1 trilyon liranın üzerinde reeskont kredisi kullandırdık. KOBİ'lerimiz için Hazine destekli kefalet paketlerini hayata geçirdik."

"455 binden fazla konutun kurasını çekip anahtarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik"

"Yine bu süreçte en büyük başarımız deprem konutlarının inşasıdır. Yapamazsınız diyenleri burada da hayal kırıklığına uğrattık. Allah'a hamdolsun 455 binden fazla konutun kurasını çekip anahtarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Böylece milletimize verdiğimiz bir sözümüzü daha tutmanın bahtiyarlığını yaşadık."

"TÜGİK 7. Olağanüstü Genel Kurulu'nun bir kez daha ülkemiz, milletimiz ve iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugüne kadarki hizmetleri için Erkan Güral kardeşime ve ekibine tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Görevi devralacak arkadaşlarımıza ve yeni yönetime Rabbimden üstün muvaffakiyetler diliyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun."