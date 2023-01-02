Erdoğan: İhracat 2022'de 254,2 milyar dolara ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı dış ticaret verilerini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Krizleri fırsata dönüştürerek tarihimizin en yüksek ihracat rakamlarına eriştik.

Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez %1'in üzerine çıktı.

2022 yılı ihracatı %12,9 artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hedefimiz Türkiye'nin en çok ihracat yapan 10 ülke arasına girmesidir.

Kendi paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu.

TL'yle gerçekleşen dış ticaret hacmimiz ise 350 milyar TL'ye ulaştı.

Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu.

İhracatı Geliştirme A.Ş. Mart ayından bu yana 5 bin 500 ihracatçımıza 20 milyar ticaret kredisi kefaleti sağladı.

Fuar merkezini inşallah Atatürk Havalimanının yanında gerçekleştirmiş olacağız, İTO bu işin koordinesinde başı çekecek, TİM de burada yerini alacak.

İhracatı Geliştirme A.Ş. sermayesi 6 milyar liraya yaklaşacak.

İhracatçılarımız için finansmana erişim kadar finansmanın maliyetinin de önemli olduğunu biliyoruz, bununla ilgili adım atıyoruz.

2021'de 1,7 milyar dolara ulaşan sağlık hizmetleri ihracatımız 2022'de 2 milyar doları yakalayacak bir yere doğru gidiyor, 2023 için hedef 5 milyar dolar.

Hizmet ihracatı gelirimizi bu yıl 2 milyar dolara çıkaracağız.

İstanbul'a yakışan bir fuar alanı kazandırma sözü vermiştik, büyüklüğü toplam 433 m2'ye ulaşacak bir fuar alanının yapımına başladık.