Erdoğan: İhracattaki nitelik artışına yoğunlaşmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “Türkiye Innovation Week İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni”ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatımız 254,8 milyar doları buldu. Ayrıca yıllık cari dengede son 2 ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağladık. İhracatın rakam olarak artışı, şüphesiz önemlidir ancak bizim Türkiye olarak bundan sonra üzerinde asıl yoğunlaşmamız gereken, ihracattaki nitelik artışıdır." dedi.

Erdoğan, "İHA ve SİHA'larda elde ettiğimiz başarıyı, füze, gemi, zırhlı araç, kamera, hava savuma sistemleri ve elektronik harp sistemlerine teşmil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye'yi içine kapatmayı, sınırlarına hapsetmeyi amaçlayan söylemleri, kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefi ile çıktığımız bu kutlu yolda menzile ulaşmak için daha fazla çalışmaktan başka bir seçeneğimiz bulunmuyor." diye konuştu.

Gazze'deki duruma da değinen Erdoğan, "Allah'a hamdolsun tarihimizin hiçbir döneminde zulme rıza göstermedik. Bugün İsrail'in vahşetine ses çıkarmayanlar gibi soykırıma ve sömürüye bulaşmadık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye zor zamanlarda sığınılacak güvenli yuva demektir. Türk ise özlenen, yolu gözlenendir, ayak izinin olduğu her yerde hayırla, hasretle yad edilendir." dedi.