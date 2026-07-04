Erdoğan: Pakistan'la enerji, ulaştırma, kritik minerallerde işbirliğimizi artırmak istiyoruz

Erdoğan Pakistan ile ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefini yinelediklerini ve ekonomik işbirliğini yeni alanlarda derinleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Vahdettin Köşkü'nde resmi tören ile karşılamasının ardından ikili 1 saatlik bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ekonomik işbirliğimiz artıyor"

İş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor. Tercihli ticaret hacmimizin kapsamının genişletilmesi hususunda görüşmeler sürüyor. Sayın Şerif'in bu gün katıldığı iş forumunda münasebetlerimize katkı yapacağına inanıyorum. Ekonomik ilişkilerimizin en önemli unsurlarından olan savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz her geçen gün gelişiyor. Aşama aşama hayata geçirdiğimiz bu projelerin Pakistan'ın gücüne güç katacağına inanıyorum. Enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz.

"İsrail'e yeniden fırsat vermemek gerekiyor"

Bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz.

Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor.

Türkiye hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir.

Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.