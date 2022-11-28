Erdoğan: Ticari ve ekonomik iş birliğimizi daha da ilerletmeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı'nda davetlilere hitap etti.

Toplantının İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında son bir yılda terörle, tabii afetlerde, çatışmalarda, mezhep temelli gerilimlerde, İslam düşmanlığı saikli ırkçı saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı ve İSEDAK Başkanı olarak her birinize adaletin, barışın ve refahın hakim olduğu yeni bir dünyanın inşası yolunda gösterdiğiniz samimi çabalar için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğrudan insanı, insanlığın huzur ve esenliğini ilgilendiren her meselenin aynı zamanda kendilerinin de meselesi olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Afrika'dan Asya'ya bütün bu coğrafyalarda dünyanın neresinde bir zulüm varsa, çatışma varsa, açlıktan ve susuzluktan ölen masum varsa, vebali hepimizin üzerinedir. Yemen'de, Somali'de, Afganistan'da, Arakan'da adeta bir deri bir kemik kalmış çocuklar kadar Ukrayna'daki çatışmaların mağdur ettiği sabiler de bizim evlatlarımızdır. Suriye'nin kuzeyinde hayata tutunma mücadelesi veren kadınlar nasıl bizim öz kardeşimizse Batılıların refahı için gayriinsani şartlarda 15 saat çalışamaya zorlanan Asyalı emekçi kadınlar da bizim kardeşimizdir. Bizler yetimlere şefkatle davranan, hiçbir ayrım gözetmeden mazlumlara sahip çıkan, fakir ve fukaranın elinden tutan bir Peygamber'in ümmetiyiz. Paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanan, veren eli alan elden üstün gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Dillerimiz, kültürlerimiz, yaşadığımız topraklar farklı olsa da aynı büyük ailenin fertleriyiz. Bu vasıflarımızla kendi toplumumuz yanında dünyanın neresinde olursa olsun tüm kardeşlerimizden sorumluyuz. Elbette her ailede olduğu gibi bizlerin arasında da kimi zaman tartışmalar, hiç arzu edilmeyen gerilimler yaşanabiliyor."

Erdoğan, fikir ayrılığına düştükleri, farklı kanaatlere sahip oldukları hususların ortaya çıkabildiğini, bunları hayatın tabii akışında karşılaştıkları sıradan meseleler olarak gördükleri ve çözüme kavuşturdukları müddetçe hiçbir sorun olmadığını söyledi.

İslam ümmeti olarak, kardeşliklerinin her türlü anlaşmazlığın, her türlü fikir ayrılığının üstesinden gelecek güce ve dirayete sahip olduğunun altını çizen Erdoğan, Allah'tan aralarındaki bu sevgiyi, ezelden ebede giden bu birlikteliği daim eylemesini diledi.

Erdoğan, teşkilat içerisinde istişari mekanizmalara, eş güdüme ve halkları daha da yakınlaştıran kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini belirterek, bu anlayışla İslami Dayanışma Oyunları'nın 5'incisine ağustosta Konya'da, 12. Enformasyon Bakanları Konferansı'na ise ekimde İstanbul'da ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı.

Yıl boyunca gerçekleştirdikleri programların birbirlerini daha iyi anlamalarına ve ortak projeler geliştirmelerine imkan verdiğini gördüklerini ifade eden Erdoğan, yakaladıkları bu ivmenin devam ettirilmesi gerektiğine inandıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkanlığını deruhte ettikleri İSEDAK'ın bu yılki Bakanlar Oturumu'nun temasını "COVID-19 Salgını Işığında Etkili Sosyal Yardım Sağlanması ve Sosyoekonomik Güçlendirme" olarak belirlediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Zorlu salgın döneminde sosyal yardımlaşmanın hayatımızda ne kadar kritik bir yere sahip olduğunu beraberce tecrübe ettik. Zenginin refah ve konforunu, fakirin haklarının önüne koyan mevcut sistemin insanların derdine derman üretemediği bu süreçte daha iyi anlaşıldı. Öyle günler yaşadık ki asgari sağlık hizmetlerine ulaşamayan yüz binlerce insan çaresizlik içinde hayatını kaybetti. Huzurevlerinden, yaşlı bakım yurtlarından, hastane kapılarından yansıyan yürek burkan manzaraları asla unutmadık. Aşı ve ilaç şirketleri doğrudan insanlığın geleceğini ilgilendiren böyle bir meselede dahi fahiş kar elde etme hesabını bırakmadı. İnsanlığın dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde yaşananlar, mevcut küresel sistemin çirkin yüzünü deşifre eden birer örnek olmuştur."

Türkiye'nin insani değerlerin sınandığı bu zor günlerde elindeki imkanları tüm ihtiyaç sahipleriyle paylaştığını anlatan Erdoğan, nitekim salgın döneminde kendilerinden talepte bulunan toplam 161 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım malzemesi gönderdiklerini dile getirdi.

"Tahıl sevkiyatını Afrika kıtası öncelikli yürüterek, bu sürece destek olacağız"

Erdoğan, söz verdikleri gibi yerli ve milli aşı TURKOVAC'ı milletle birlikte tüm insanlığın hizmetine sunduklarını, sayıları 44'e ulaşan büyükelçilikler ve 22 TİKA ofisiyle kalkınma ve refah mücadelelerinde Afrika halklarının yanında yer aldıklarını belirterek, tabii afetlerden ve savaşlardan etkilenen insanlara resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yardım eli uzattıklarını ifade etti.

Aynı zamanda bölgede barış ve istikrarın tesisi için de samimiyetle çaba harcadıklarının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi ve akan kanın durdurulması için ilk günden itibaren yoğun bir çalışma yürüttük. Her iki liderle olan yakın dostluğumuzu da kullanarak, Rus ve Ukrayna makamlarını ülkemizde farklı vesilelerle bir araya getirdik. Karadeniz üzerinden tahıl koridorunu ve esir takası anlaşmasını hayata geçirerek, diplomatik çözümün mümkün olduğunu gösterdik. Enerji ve gıda krizinin yoksul ülkeler başta olmak üzere tüm dünyayı etkilediği bir dönemde, 11 milyon tonu aşkın tahılın Karadeniz ve boğazlar üzerinden sevkini temin ettik. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatılmasının, hassaten Afrikalı kardeşlerimizin çektiği sıkıntıları bir nebze olsun hafifleteceğine inanıyoruz. Tahıl sevkiyatını Afrika kıtası öncelikli yürüterek, inşallah biz de bu sürece destek olacağız."

"İslam Ülkeleri Tercihli Ticaret Sistemi"ne taraf olma daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla başlayan, enerji ve emtia fiyatlarındaki artışla tırmanan, sıcak çatışmalarla daha da kötüleşen küresel krizin yeni boyutlar kazanarak devam ettiğini söyledi.

Enflasyon ve işsizlik rakamlarının son 50-60 yılın zirvesine ulaşmış durumda olduğunu söyleyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Faizleri yükselterek enflasyonu kontrol altına alma çabaları şimdiye kadar beklenen neticeyi veremedi. Enerji kesintileri, Avrupa'nın birçok ülkesinde ciddi tedirginlik kaynağı haline geldi. Tedarik zincirlerindeki kırılmaların yol açtığı sorunlara halen kalıcı çözüm bulunamadı. Hayat pahalılığının sebep olduğu ekonomik zorluklardan az ya da çok hepimiz etkileniyoruz. Türkiye olarak, vakitlice aldığımız tedbirler ve uyguladığımız politikalarla bu süreci başarıyla yönetsek de kimi olumsuzlukları biz de hissediyoruz. Tüm dünyada resesyon beklentilerinin artması, tünelin sonundaki ışığın henüz görülmediğine işaret etmektedir. İslam ülkeleri olarak ticari ve ekonomik iş birliğimizi daha da ilerletmemiz, krizi fırsata çevirme mücadelemizde bizlere katkı sağlayacaktır."

İslam Ülkeleri Tercihli Ticaret Sistemi'nin geçen temmuz ayı itibarıyla yürürlüğe girmiş olmasını memnuniyetle karşıladığını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkelerimizin karşılıklı tanıdığı menşe ispat belgeleri düzenlenerek, sistem kapsamında ticaretin başlaması da önemlidir. Keza, Ticaret Müzakereleri Toplantısı'nda alınan kararların sistemin uygulanmasını kolaylaştıracağı kanaatindeyim. Buradan sisteme dahil olan ülkelere çabalarından ötürü teşekkür ediyor, sisteme henüz taraf olmamış ülkelerimizi de taraf olmaya davet ediyorum. Önümüzdeki süreçte diğer İSEDAK üyelerinin de katılmasıyla ülkelerimiz arasındaki ticareti yüzde 25 seviyesine yükseltebiliriz."

"İslam ülkelerindeki tasarrufların, helal yatırım ürünü olan bu fona aktarılması teşvik edilmeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tercihli Ticaret Sistemi'nin yanı sıra tahkim merkezi ve uluslararası yatırım fonunun da hayata geçmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İslam ülkelerindeki tasarrufların, helal yatırım ürünü olan bu fona aktarılmasının teşvik edilmesinde fayda görüyoruz. Altın borsası ve gayrimenkul borsası gibi bu girişimlerin hayata geçmesi noktasında hep birlikte çalışmalarımızı daha da hızlandırmamız gerekiyor. İstanbul'da kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin sizlerin de destekleriyle uluslararası ticaret ve yatırım uyuşmazlıklarında saygın bir kuruluş olarak kabul göreceğine inanıyorum. Geçtiğimiz yıl İSEDAK gündemine alınması kararlaştırılan dijital iş birliği konusu da üzerinde eğilmemiz gereken bir başka husustur. Bu sene başlatılan İSEDAK Yüksek Düzeyli Dijital Dönüşüm Girişimi'ni de son derece kıymetli buluyorum. Bu kapsamda, kodlama, siber güvenlik, dijital beceri ve yetkinlik geliştirme, ortak data altyapısı oluşturma gibi somut projeleri hayata geçirebiliriz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'miz, Türkiye'nin bu alanda elde ettiği engin birikimi ve tecrübeleri sizlerle paylaşmaya hazırdır."